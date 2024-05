Israel Damonte: “Estamos tristes por la derrota porque hay partidos en los que necesitás sumar”

Israel Damonte, entrenador de Sarmiento, habló en conferencia de prensa luego de la derrota ante Instituto y se mostró “triste” por haber comenzado la Liga Profesional con una caída.

“Estamos tristes por la derrota porque hay partidos en los que necesitás sumar para cortar. Fue un partido parejo, sobretodo el primer tiempo”, comentó.

Al realizar un análisis del encuentro disputado en Junín, el DT opinó: “Podríamos habernos ido al descanso ganando, pero ellos se encuentran con un gol desde afuera del área. Tuvimos situaciones, pero no pudimos concretar”.

En la misma línea, amplió: “Cuando te encontrás con el gol rápido, es una inyección anímica. Pero llega el gol de ellos y se hizo difícil. Después de los 20 minutos del segundo tiempo nos costó más”.

“La fortuna que tuvimos en el gol a favor duró poco. Nosotros cometemos un error y termina en gol. Son momentos. Lamentablemente pensamos que eso había terminado en el torneo anterior”, lamentó. Además, reconoció que a su equipo “le falta ese sostén defensivo para pelear el encuentro desde otro lugar”.

Cruce con un plateísta

El encuentro ante la Gloria estaba llegando a su final y la gente, descontenta por el resultado, se agolpó en el alambrado para protestar. En ese momento, Damonte tuvo un tenso cruce con un plateista.

“Cuando me insulta gente que conozco me molesta más. He estado en reuniones con esa persona que insultó. Pido disculpas de mi lado, no tengo que responder”, reconoció.

Por otro lado, el técnico oriundo de Salto se refirió al penal que reclamó todo el estadio en la agonía del encuentro, cuando Manuel Roffo, arquero de Instituto, tomó dentro del área a Agustín Fontana.

“Si Fontana se hubiese tirado, tal vez el árbitro cobraba penal. Es entendible porque no terminó de caer”, dijo Damonte en conferencia de prensa. Sin embargo, el entrenador valoró el trabajo que realizó el exdelantero de River. “Me gustó el partido de Fontana, sobretodo el primer tiempo, hizo un desgaste muy bueno”, cerró.