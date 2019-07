Rivadavia de Lincoln ganó, quedó como único puntero y acaricia el campeonato

Rivadavia de Lincoln fue el gran ganador de la fecha 12, anteúltima, del Campeonato Apertura 2019 de fútbol de primera división “Andrés Pato Pastorino”, que tiene en juego la Copa “Clínica IMEC” y que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

El equipo Albirrojo que conduce tácticamente Matías Bardón tuvo una jornada completa porque no solo ganó su compromiso ante Independiente de Junín sino que el resto de los resultados lo favorecieron a tal punto de dejarlo como el único líder del certamen.

En el estadio "El Coliseo" de Lincoln, Rivadavia tuvo un gran desempeño. Los dirigidos por Bardón hicieron valer todo su poderío y con tantos de Maximiliano Gómez, Facundo Blanco y Gonzalo Gani, en contra, redondearon un 3 a 0 ideal para seguir soñando con el título.

En el estadio de Moreno, el local y River Plate (J) no se sacaron ventaja y el empate sin goles terminó siendo un resultado justo. El otro empate que favoreció a Rivadavia (L) fue el de Villa Belgrano y Ambos Mundos. En un gran partido, que terminó 2 a 2, el equipo de Rubén Albarello no pudo mantener la diferencia y con la igualdad perdió terreno en la lucha por el título. Esteban Boyler y Matías González marcaron para Villa; mientras que Agustín Corredera y Alexis Castro anotaron para el "Tricolor".

Continuando con lo ocurrido en la fecha 12, ayer Sarmiento goleó a Deportivo Baigorrita por 3 a 0 y con el triunfo quedó como escolta. Los pibes del Verde jugaron un partido correcto, sumaron de a tres pero en la fecha que viene quedarán libres. Camilo Di Pretti, Gonzalo Barrera y Santiago Núñez gritaron los goles para el conjunto de "Pancho" Martínez.

Por último, Rivadavia de Junín rompió las ilusiones de BAP tras ganarle 2 a 0 de visitante, con goles de Ezequiel Álvarez y Agustín Rodríguez.

De esta manera, en la última fecha, la 13, todas la miradas estarán en el choque entre Rivadavia de Junín y su homónimo de Lincoln. Allí, si el conjunto de la vecina localidad gana no dependerá de nada ni nadie para quedarse con el campeonato.

Lo que resta

La fecha 12 del Apertura 2019 se completará hoy, a las 21.30, cuando se midan Jorge Newbery y Origone Fútbol Club, encuentro que fuera postergado el sábado por las inclemencias del tiempo. Luego, el miércoles, a las 14.15, Moreno y Rivadavia (J) completarán el partido que tienen pendiente.

Por último, la fecha 13, última del certamen, se jugará el fin de semana que viene con los siguientes partidos: Ambos Mundos vs. Defensa; Independiente (J) vs. Villa Belgrano; Rivadavia de Junín vs. Rivadavia de Lincoln; Origone vs. BAP; River Plate (J) vs. Jorge Newbery; y Deportivo Baigorrita vs. Mariano Moreno. Libre: Sarmiento.