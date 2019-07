Lionel Scaloni encontró el equipo y no haría cambios para enfrentar a Brasil

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, encontró el equipo ideal y no perfila cambios para enfrentar mañana martes al anfitrión, Brasil, por una de las semifinales de la Copa América de fútbol 2019.

El plantel nacional realizó ayer por la mañana el último entrenamiento en Río de Janeiro, bajo una temperatura que rondaba los 30 grados y el cuerpo técnico no probó variantes de cara al duelo del martes a las 21.30 en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, con arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano.

La delegación albiceleste partió luego hacia Belo Horizonte en un vuelo chárter y quedó concentrada en el hotel Radisson Blu. Hoy, realizará su única práctica en suelo "mineiro" que será en el predio de Cruzeiro, Toca da Raposa II.

El plantel que dirige Scaloni se entrenará en el predio de Cruzeiro, ya que el combinado local se adueñó del complejo Cidade do Galo, propiedad de Atlético Mineiro, que fue la casa del seleccionado nacional durante el Mundial de 2014 y que en este torneo volvió a visitar antes y después del partido ante Paraguay, por la primera fase.

Allí, el entrenador ensayará seguramente con la misma alineación que, el pasado miércoles en el estadio Maracaná, derrotó a Venezuela por 2 a 0 con goles de Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso, por los cuartos de final.

El mismo conjunto saldría a la cancha

La formación que se repetiría mañana fue con Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Marcos Acuña; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez.

En caso de confirmarse, Lionel Scaloni cortará una larga racha que arrastra el seleccionado sin poder repetir el mismo equipo de un partido a otro.

La última vez que sucedió fue con Gerardo Martino al frente del equipo en la Copa América Centenario de 2016, realizada en los Estados Unidos.

El "Tata" repitió formación en las dos primeras fechas ante Chile y Panamá, respectivamente, y para la tercera presentación frente a Bolivia la cambió para el ingreso de Lionel Messi, quien había sido preservado en dichos partidos por una molestia muscular.

Luego pasaron 40 partidos que incluyeron el final del proceso de Martino, los ciclos completos de Edgardo Bauza (2014-16) y Jorge Sampaoli (2017-2018) y los primeros partidos de Scaloni, quien primero asumió como interino y luego fue ratificado en el cargo.

El cuarto partido de Scaloni al frente del seleccionado coincidió con el último clásico sudamericano que fue un amistoso disputado el 16 de octubre de 2018 en Arabia Saudita.

De aquella formación repetirán desde el comienzo Nicolás Otamendi, Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico en defensa y Leandro Paredes como mediocampista.

En aquel partido, que ganó Brasil por 1 a 0 con un gol de Miranda en el último minuto de juego, también jugaron otros integrantes del actual plantel.

Ellos fueron Renzo Saravia, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala desde el inicio, mientras que en el segundo tiempo ingresaron Roberto Pereyra, Marcos Acuña y Lautaro Martínez.

Los últimos antecedentes en Copa América no son favorables para Argentina ya que fueron las finales perdidas en las ediciones 2004, en Perú, y 2007, en Venezuela.

A doce años de aquella definición en Maracaibo hay protagonistas que se repiten en ambos lados.

El lateral Dani Alves, quien jugaba en Sevilla, de España, ingresó por Elano promediando el primer tiempo y en el segundo tiempo cerró la goleada por 3-0 que coronó al equipo conducido por Dunga.

Del lado argentino, el único jugador que se repite es Lionel Messi pero en aquel plantel también estuvieron Roberto Ayala, autor de un gol en contra, y Pablo Aimar, ambos integrantes del cuerpo técnico de Scaloni.

El "Ratón" Ayala también fue titular y capitán del equipo dirigido por Marcelo Bielsa en la increíble final que se escapó en Lima, Perú, tras estar arriba 2-0 y perder por penales.