Derrota de Ciclista

Ciclista Juninense perdió anoche ante Unión de Mar del Plata, en Santa Clara del Mar, por 72 a 62.

El Verdirrojo hizo un buen juego, con un primer tiempo impecable, y fue cediendo terreno en el complemento. Habían igualado en 50 al cierre del tercer cuarto y en el final Unión impuso la localía, de la mano del “banquero” Britos –ex Ciclista- que tuvo un cierre impecable.

Este sábado Ciclista cierra la fase regular en el Coliseo, ante Pico Fútbol Club.

Anoche

Sp. Suardi 89 vs Centenario (Vt) 87

Hoy

21 Rocamora vs Racing (A)

21 San Isidro vs Dep. Norte

21.30 Pico Fc vs Dep. Viedma

21.30 La Unión (C) vs Hispano

22 Estudiantes (T) vs Independiente (Sde)

Miércoles 4

21 Villa San Martín vs Salta Basket

21 Colón (Sf) vs Provincial (R)

21.30 Comunicaciones vs Jujuy Basquet

21.30 Amancay (Lr) vs Montmartre