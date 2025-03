Ciclista Juninense visita a Atlético Pilar en el tercer punto por la permanencia

Esta noche, desde las 21, Ciclista Juninense se presenta a jugar el tercer partido por la permanencia en La Liga Argentina ante Atlético Pilar.

Esta vez el escenario basquetbolístico es el “Javier Peverelli” de la ciudad de Pilar.

El verdirrojo fue muy superior en el primer encuentro ante un rival que no mostró resistencia y avanzado el partido optó por guardar piernas para el segundo juego donde hizo un papel más decoroso y recién en el final fue superado por Ciclista Juninense.

Cada punto de este play out es distinto y el de esta noche no va a ser la excepción a las reglas del juego. Pilar querrá tirarle la localía a Ciclista, lo que deberá ratificar con un juego extraordinario en la cancha. Si es por el lado de llevarse puesto a los árbitros, va por mal camino. Dirigen el capitalino Pablo Estévez y el santafesino Fabio Alaniz.

Playoff por la permanencia

Conferencia Sur: Ciclista

Juninense vs Atlético Pilar

Primer Juego: 19/03 Ciclista 90 vs Pilar 56

Segundo Juego: Ciclista 63 vs Pilar 59

Tercer Juego: 24/03

Cuarto Juego: 26/03

Quinto Juego: 29/03

Semifinal de conferencia

Conferencia Sur

Primer Juego: 12/04

Segundo Juego: 14/04

Tercer Juego: 17/04

Cuarto Juego: 19/04

Quinto Juego: 22/04

Conferencia Norte

Primer Juego: 12/04

Segundo Juego: 14/04

Tercer Juego: 17/04

Cuarto Juego: 19/04

Quinto Juego: 22/04

Final de conferencia

Conferencia Sur

Primer Juego: 28/04

Segundo Juego: 30/04

Tercer Juego: 05/05

Cuarto Juego: 07/05

Quinto Juego: 09/05

Conferencia Norte

Primer Juego: 28/04

Segundo Juego: 30/04

Tercer Juego: 05/05

Cuarto Juego: 07/05

Quinto Juego: 09/05

Final del Torneo Clausura

Primer Juego: 13/05

Segundo Juego: 15/05

Tercer Juego: 18/05

Cuarto Juego: 20/05

Quinto Juego: 23/05

Final por el ascenso

Primer Juego: 27/05

Segundo Juego: 29/05

Tercer Juego: 02/06

Cuarto Juego: 04/06

Quinto Juego: 07/06.