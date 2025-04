Estafas en nombre de Eden: la empresa brinda recomendaciones para identificar el fraude

La empresa EDEN advierte a sus usuarios sobre un aumento en los intentos de estafa que se realizan a través de diversos canales como WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Los estafadores se hacen pasar por gestores comerciales de la empresa con el objetivo de obtener información personal y dinero de los usuarios.

Ante esta situación, EDEN recuerda a sus clientes que la empresa no realiza llamadas telefónicas solicitando datos personales, ni ofrece reprogramaciones de cortes programados a cambio de pagos, ni tampoco ofrece descuentos promocionales de tarifa eléctrica a jubilados y pensionados. Asimismo, la empresa no comparte códigos vía WhatsApp u otros servicios de mensajería y no solicita pagos a nombre de terceros.

Es importante destacar que el único número de WhatsApp oficial de EDEN es +54 9 336 452 6944, el cual puede ser verificado por el tilde verde junto al nombre de la empresa. Además, la distribuidora solo solicita el número de cuenta a través de sus canales oficiales.

Para evitar ser víctimas de estafas, EDEN recomienda a sus usuarios no compartir datos confidenciales como claves personales, números de tarjetas o códigos recibidos en el celular. La empresa también aclara que no ofrece descuentos promocionales sobre períodos ya facturados y que los planes de pago y la gestión de subsidios solo se realizan en las oficinas comerciales o a través de los canales oficiales.

EDEN se comunica con los usuarios únicamente cuando estos solicitan un turno telefónico programado a través de la Oficina Virtual y la aplicación móvil de la compañía. Asimismo, la empresa recuerda que sus operarios no están autorizados a ingresar a domicilios particulares.

Con el fin de proteger a sus usuarios, EDEN ha lanzado una campaña preventiva de concientización bajo el lema "Juntos nos cuidamos de las estafas". Esta campaña incluye publicaciones en redes sociales, envíos de correos electrónicos informativos y comunicados en medios de comunicación, alertando sobre las diferentes modalidades de fraude y brindando consejos para reconocerlas.