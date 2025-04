Zárate pierde, pero Argentino no gana

Zárate Basket sigue perdiendo. Anoche cayó de local ante San Martín de Corrientes por 84 a 72. El problema es que Argentino no gana para darle alcance.

El 16 del corriente el Turco viaja a Comodoro Rivadavia.

Anoche

Obras Sanitarias 78 vs Peñarol (MdP) 86

Zárate Basket 72 vs San Martín (C) 84

Hoy

20 Boca Juniors vs Atenas (C)

Sábado 5

20 Ferro C.O. vs Instituto

20 San Lorenzo vs Peñarol (MdP)

21 Gimnasia (Cr) vs San Martín (C)

Domingo 6

21 Quimsa vs Olímpico (Lb)

Lunes 7

20 San Lorenzo vs Instituto

21 Riachuelo (Lr) vs Independiente (O)

21 Obras vs San Martín (C)

Martes 8

21 Zárate Basket vs Olímpico (Lb)

21 Boca vs Oberá

Miércoles 9

21 Unión (Sf) vs Ferro C.O.

21 Quimsa vs Independiente (O)

21 Peñarol (Mdp) vs Instituto

Jueves 10

21 San Lorenzo vs Oberá

Argentino en abril

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba.