Ciclista Juninense no pudo ante Atlético Pilar y mañana se disputará el cuarto punto de la serie

Ciclista se quedó en el cierre y Atlético Pilar descontó la serie play out. El Rancho ganó por 67 a 59 y ahora el Verdirrojo está arriba 2-1. Mañana juegan el cuarto punto, en el mismo escenario basquetbolístico.

El partido mostró una paridad inicial que se extendió durante la primera mitad. Mejor Ciclista en el arranque con los triples de Alluchón y Bruera, más una mano de Scott. Luego arrimó los números el local animado por un triple de Varisco y los aportes de Osores en la pintura. Fue 14-16 para Ciclista que pisó el acelerador en el reinicio metiendo un parcial de 6-0 (corriendo con Di Muccio, Siguel y Reynoso). Pero el Verdirrojo se quedó sin nafta.

Fue tanto lo que perdonó en la ofensiva –cuando podía haber puesto nocaut al partido- que Pilar se despertó de tanto chocar contra sus propios errores. Y en algún momento iban a entrar las bolas. Pablo Osores (11 goles) le marcó el camino de la victoria parcial y hasta le puso el moño al primer tiempo con un triplazo sobre la chicharra para dar vuelta el juego: 35-30.

El segundo período fue un calco del primero. Ciclista dominó el tercer cuarto de la mano de Reynoso, Centero y Bruera (45-50); pero no tuvo cierre en los diez finales.

Si bien lo pudo “cachetear”, lo volvió a perdonar y después fue tarde para la remontada.

Atlético arrimó los números con un Osores “endemoniado”, la capacidad de manejo de juego en el final de Treise y un Gerbaudo –que no apareció en toda la noche- para soportar con su espalda el cierre del juego propiamente dicho con un doble de buena factura y todos los simples adentro de la canasta.

Playoff por la permanencia

Conferencia Sur: Ciclista Juninense vs Atlético Pilar

Primer Juego: 19/03 Ciclista 90 vs Pilar 56

Segundo Juego: 21/03 Ciclista 63 vs Atlético Pilar 59

Tercer Juego: 24/03 Pilar 67 vs Ciclista Juninense 59

Cuarto Juego: 26/03

Quinto Juego: 29/03

Semifinal de Conferencia

Conferencia Sur

Primer Juego: 12/04

Segundo Juego: 14/04

Tercer Juego: 17/04

Cuarto Juego: 19/04

Quinto Juego: 22/04

Conferencia Norte

Primer Juego: 12/04

Segundo Juego: 14/04

Tercer Juego: 17/04

Cuarto Juego: 19/04

Quinto Juego: 22/04

Final de Conferencia

Conferencia Sur

Primer Juego: 28/04

Segundo Juego: 30/04

Tercer Juego: 05/05

Cuarto Juego: 07/05

Quinto Juego: 09/05

Conferencia Norte

Primer Juego: 28/04

Segundo Juego: 30/04

Tercer Juego: 05/05

Cuarto Juego: 07/05

Quinto Juego: 09/05

Final del Torneo

Clausura

Primer Juego: 13/05

Segundo Juego: 15/05

Tercer Juego: 18/05

Cuarto Juego: 20/05

Quinto Juego: 23/05

Final por el ascenso

Primer Juego: 27/05

Segundo Juego: 29/05

Tercer Juego: 02/06

Cuarto Juego: 04/06

Quinto Juego: 07/06