Crece la cantidad de autos en Junín sin chapa patente por demoras en la entrega

Las calles de Junín presentan una situación particular: una cantidad sin precedentes de automóviles circulando sin patente. La falta de matrículas, que se evidencia en vehículos con simples papeles blancos con números y letras rojas en el parabrisas o directamente sin identificación, ha generado preocupación y diversas interrogantes.

Si bien se especula sobre posibles robos, pérdidas o estrategias para evadir fotomultas, la principal causa radica en una escasez crónica de chapas patente, que se registra en todo el territorio nacional. Esta situación afecta tanto a vehículos nuevos como a aquellos que han sufrido el robo o pérdida de sus matrículas, con demoras que oscilan entre 3 y 6 meses para la obtención de las mismas.

El problema, que se inició en 2023 y se agravó a mediados del año pasado, se intensificó a principios de 2024 debido a defectos en la pintura de algunas partidas, lo que generó un aluvión de reclamos y la emisión de placas provisorias con una validez de 10 días, mientras se gestionaba el reemplazo, el cual demoraba hasta seis meses.

La situación se complicó aún más con las demoras en la entrega de chapas para vehículos cero kilómetro, lo que llevó al gobierno nacional a intervenir la Casa de la Moneda, responsable de la producción y distribución de las matrículas.

Paralelamente, el Ejecutivo nacional anunció una licitación para sumar nuevos proveedores. Sin embargo, los problemas de impresión persistieron, lo que resultó en una entrega de chapas a cuentagotas y la extensión de la validez de las placas provisorias a 30 días a partir de octubre.

El Ministerio de Justicia atribuyó las demoras del proveedor a "desperfectos en las máquinas, aumentos en la demanda de inscripciones de vehículos y la falta de materiales de componentes importados".

Brian Daguero, mandatario del automotor y créditos prendarios, explicó – en diálogo con Democracia- que, ante esta falta, se están otorgando chapas provisorias. “Se están dando muchas chapas provisorias, que es lo que se da cuando hay faltante de chapas originales. Cada vehículo tiene su número asignado y no hay chapas. Desde el año pasado no están entregando las chapas patentes debido a que Dirección Nacional no las manda porque no hay. Además, se entrelaza con la intervención de la Casa de la Moneda, que se encargaba de emitir todas estas chapas patentes”, detalló.

El problema no solo afecta a los autos nuevos, sino también a quienes solicitan duplicados por pérdida o deterioro. “El año pasado pedí un duplicado de chapas que también en ese trámite se emite la provisoria, la roja; lo presenté el año pasado, y recién ahora me llegó, en enero”, agregó Daghero.

Según la normativa vigente, los vehículos pueden circular con la chapa provisoria durante 30 días, con posibilidad de prórroga por otros 30 días más, y en algunos casos hasta 180 días. “Todo esto se da a la espera de la chapa definitiva”, indicó el gestor.

Riesgos y consecuencias de circular sin patente

La circulación de vehículos sin patente representa un problema significativo para la seguridad vial y ciudadana.

En ese sentido, el Subsecretario de Control Ciudadano, Mario Olmedo, indicó que “la falta de identificación dificulta la aplicación de multas por infracciones captadas por cámaras, lo que fomenta el exceso de velocidad”. “Además, complica la identificación de vehículos en investigaciones policiales. Si bien algunos circulan con papeles provisorios, muchos otros han perdido sus patentes, lo cual es una clara infracción a la Ley de Tránsito, que exige el uso obligatorio de la cédula identificadora", advirtió.