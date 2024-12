Argentino prescindió de Pagura y busca técnico

Argentino decidió ayer prescindir de los servicios de Julián Pagura, tras la derrota ante Atenas de Córdoba, y se encuentra buscando entrenador para el plantel profesional. Mil nombres en danza, desde Huarte, hasta Alsina, pasando por Leandro Iriart y Patota Dastugue.

Hasta ahora, el jueves ante Boca dirigiría el equipo el asistente Diego Camún.

Anoche

Regatas (C) 83 vs Gimnasia (Cr) 80

Hoy

21 Ferro vs Boca

22 Unión (Sf) vs Riachuelo (Lr)

22 La Unión Fsa. vs Zárate Basket

Miércoles 4

22 San Martín (C) vs Gimnasia (Cr)

Jueves 5

21.30 Argentino (J) vs Boca Jrs.

22 Regatas (C) vs Zárate Basket

22 Unión (Sf) vs Instituto

Le resta a Argentino

Diciembre

05/12 (L) Boca Juniors

14/12 (L) La Unión de Formosa

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva.