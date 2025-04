El plantel de Sarmiento entrena, luego concentra para el partido con River y podría ser citado Yair Arismendi

El plantel de Sarmiento de Junín cierra esta tarde su preparación para recibir mañana en el estadio "Eva Perón" al poderoso River Plate, en partido perteneciente a la duodécima fecha del torneo "Apertura 2025" de la Liga Profesional de Fútbol "Copa Betano".

El plantel que dirige Javier Sanguinetti practicó ayer y hoy completará los entrenamientos para el cotejo ante los "millonarios", a jugarse en el estadio "Eva Perón" desde las 20.30, con arbitraje del sureño nacido en Andacollo (Neuquén) y radicado hace años en la vecina ciudad de Lincoln, Darío Humberto Herrera.

Luego de la actividad de esta tarde, los futbolistas que designe al "Archu" Sanguinetti van a quedar concentrados para el cotejo sabatino ante los de la banda roja y entre quienes sean citados podría estar Yair Ezequiel Arismendi.

Es que el "Toto", luego de un conflicto por la no renovación de su contrato con Sarmiento, fue separado hace alrededor de un mes del plantel rentado, pero como en las últimas horas arregló condiciones hasta diciembre del 2026, volvió a sumarse al plantel profesional.

No se descarta que Sanguinetti lo incluya entre los convocados para el partido ante los dirigidos por Marcelo Gallardo, ya que no abundan los laterales izquierdos del plantel verdolaga a disposición del coach nacido en Lomas de Zamora, ya que uno de ellos, Gabriel Díaz Núñez se sigue recuperando de la lesión que sufrió y no estaría aún para regresar al equipo.

Si se estima que estará a disposición del DT local el delantero Pablo Magnín, tras el golpe y corte que sufrió en la cabeza en el partido del pasado domingo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que terminó 0 a 0 y marcó el cuarto empate consecutivo del CAS en el "Apertura 2025" de la LFP.

River Plate pondría un equipo con pocos titulares habituales

En cuanto al plantel de River Plate, que anteanoche debutó en Perú ganando 1 a 0 por la Copa Libertadores de América, regresó recién anoche a Capital Federal y hoy entrenará nuevamente en el predio de Ezeiza, para el partido de mañana ante Sarmiento.

Los riverplatenses viajarán a Junín luego del entrenamiento de hoy y por estas horas, el técnico Marcelo Gallardo dispondría una formación alternativa para administrar cargas, pensando también en que el martes deberá recibir a Barcelona de Ecuador en el "Más Monumental", por la segunda fecha del grupo "B" de la Copa Libertadores 2025.

Recordemos que el "Muñeco" no tiene aún a disposición al mundialista Gonzalo Montiel, cuyo desgarro fue el 15 de marzo pasado, por lo cual Fabricio Bustos continuaría como titular y también hay chances de que permanezca entre los once titulares el juvenil Franco Mastantuono.

Considerando además que el volante central Matías Kranevitter tampoco estará disponible, Rodrigo Aliendro se perfila para jugar en medio juego, junto a Ignacio "Nacho" Fernández, Nicolás Lanzini o el paraguayo Matías Rojas, ya que otro que va a descansar es el veterano Enzo Pérez.

En el ataque, Gallardo colocaría en nuestra ciudad a Miguel Borja e Ián Subiabre, Jeremías Ledesma estaría en el arco y la zaga defensiva central podría tener a Germán Pezzella y Leandro González Pirez, más Santiago Simón y Milton Casco como laterales.

Luego del partido de mañana ante River, Sarmiento tiene esta agenda de encuentros previstos:

El miércoles próximo, por 32avos. de la Copa Argentina, frente a Central Córdoba de Rosario (equipo de Primera "C"), a las 21.10 en el estadio "Ciudad de Caseros" de Estudiantes de Buenos Aires, en pleito en el que gane, jugará luego por 16avos. de final ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Por la fecha 13ª de la Liga Profesional, el lunes 14/4, Sarmiento visitará en Liniers a Vélez Sarsfield, mientras que por la jornada 14ª, el CAS espera la vista de Platense, el domingo 20 del corriente a las 18.

Por la fecha 15ª, el "verde" visitará a Instituto de Córdoba el domingo 27 de este mes y cerrará Sarmiento la etapa clasificatoria del "Apertura 2025" como local ante San Lorenzo de Almagro, el primer fin de semana de mayo.

Solo dos empates en inferiores ante Estudiantes (LP)

Por los torneos de divisiones inferiores de AFA, Sarmiento de Junín enfrentó a Estudiantes de La Plata.

En el Country del "Pincha", los albirrojos ganaron 4 a 0 en cuarta y 2 a 1 en quinta, en tanto que empataron sin goles en sexta categoría.

En nuestra ciudad, igualaron 1 a 1 en octava y el "Pincha" se impuso en séptima (5 a 2) y en novena división (2 a 1).