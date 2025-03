Ciclista, otra vez en Pilar

Esta noche, desde las 21, Ciclista Juninense se presenta a jugar el cuarto partido por la permanencia en La Liga Argentina ante Atlético Pilar.

En el estadio “Javier Peverelli”, de la ciudad de Pilar, el partido será controlado por el capitalino Fernando Sampietro y el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño.

Playoff por la permanencia

Conferencia Sur: Ciclista Juninense vs Atlético Pilar

Primer Juego: 19/03 Ciclista 90 vs Pilar 56

Segundo Juego: Ciclista 63 vs Pilar 59

Tercer Juego: 24/03

Cuarto Juego: 26/03

Quinto Juego: 29/03

Semifinal de conferencia

Conferencia Sur

Primer Juego: 12/04

Segundo Juego: 14/04

Tercer Juego: 17/04

Cuarto Juego: 19/04

Quinto Juego: 22/04

Conferencia Norte

Primer Juego: 12/04

Segundo Juego: 14/04

Tercer Juego: 17/04

Cuarto Juego: 19/04

Quinto Juego: 22/04