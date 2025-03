Ciclista ganó en Pilar y conservó la categoría

Con un estupendo planteo del partido, Ciclista Juninense ganó anoche en Pilar –ante Atlético- por 66 a 49 y liquidó 3 a 1 la serie por la permanencia. El Verdirrojo sigue en La Liga Argentina por una temporada más.

Ciclista cambió el quinteto inicial. Puso un equipo más ágil y con más piernas para desgastar a los jugadores oponentes más grandes. Acierto del 100%. No solo que de por sí los “veteranos” locales no podían levantar las piernas –extenuados por el tercer punto- sino que con el agobio oponente en una defensa asfixiante directamente no la agarraron ni con la mano –y eso que estaban jugando al básquet-.

Fue todo de Ciclista que rápidamente tomó la delantera con un goleo repartido y seleccionando los lanzamientos a la canasta para un parcial de 26-41.

En el tercer cuarto estuvieron cinco minutos y medio sin convertir hasta que abrió el fuego Stanley Scott para Ciclista Juninense. Y le terminó sacando 22 (33-55) para que los diez minutos finales estuviesen de más.

Playoff por la permanencia

Conferencia Sur: Ciclista Juninense vs Atlético Pilar

Primer Juego: 19/03 Ciclista 90 vs Pilar 56

Segundo Juego: Ciclista 63 vs Pilar 59

Tercer Juego: 24/03

Cuarto Juego: 26/03

Quinto Juego: 29/03

Semifinal de conferencia

Conferencia Sur

Primer Juego: 12/04

Segundo Juego: 14/04

Tercer Juego: 17/04

Cuarto Juego: 19/04

Quinto Juego: 22/04

Conferencia Norte

Primer Juego: 12/04

Segundo Juego: 14/04

Tercer Juego: 17/04

Cuarto Juego: 19/04

Quinto Juego: 22/04

Final de conferencia

Conferencia Sur

Primer Juego: 28/04

Segundo Juego: 30/04

Tercer Juego: 05/05

Cuarto Juego: 07/05

Quinto Juego: 09/05

Conferencia Norte

Primer Juego: 28/04

Segundo Juego: 30/04

Tercer Juego: 05/05

Cuarto Juego: 07/05

Quinto Juego: 09/05

Final del Torneo Clausura

Primer Juego: 13/05

Segundo Juego: 15/05

Tercer Juego: 18/05

Cuarto Juego: 20/05

Quinto Juego: 23/05

Final por el ascenso

Primer Juego: 27/05

Segundo Juego: 29/05

Tercer Juego: 02/06

Cuarto Juego: 04/06

Quinto Juego: 07/06.