Argentino visita a Atenas de Córdoba

Sin margen para el error, Argentino buscará esta noche ganar su primer partido en la temporada 2024/25 de la Liga Nacional de Básquetbol, cuando desde las 20.30 enfrente al histórico Atenas de Córdoba.

El Griego juega en su nuevo estadio, denominado “Estructuras Pretensa Atenas” y el cotejo será controlado por el santafesino Juan José María Fernández, el capitalino Leonardo Zalazar y el santiagueño Nicolás D´Anna.

Hoy

20 Ferro vs San Martín (C)

21 Atenas (C) vs Argentino (J)

22 Oberá vs Riachuelo (Lr)

Lunes 2

21 Regatas (C) vs Gimnasia (Cr)

21 Instituto vs Quimsa

Martes 3

21 Ferro vs Boca

22 Unión (Sf) vs Riachuelo (Lr)

22 La Unión Fsa. vs Zárate Basket

Miércoles 4

22 San Martin (C) vs Gimnasia (Cr)

Jueves 5

21.30 Argentino (J) vs Boca Jrs.

22 Regatas (C) vs Zárate Basket

22 Unión (Sf) vs Instituto.