Argentino perdió un partido increíble en Córdoba

Argentino tenía anoche el partido casi asegurado y se le escurrió la victoria como el agua entre los dedos. Los tuvo a Atenas para el cachetazo y lo perdonó. El Griego aprovechó todos los errores, los de adentro y los de afuera, mandó el partido a suplementario y lo liquidó en cinco minutos 94-85.

Argentino hizo un primer cuarto soñado. Tranquilo, pensante en su accionar y haciendo un juego de control. Lo pasó por arriba a Atenas que no supo qué hacer cuando se encontró con menos posesiones de la pelota. Slider y Podestá lideraron el 24-14.

Sin embargo el Griego fue paciente. Ya se le iba a salir la cadena a Argentino. Y no tardó mucho. Después de los tres minutos del segundo cuarto al Turco se le desmadró el partido.

Es que faltaba la aparición de los viejos fantasmas, como el de no entregarle la pelota a los jugadores con el mismo color de camiseta. Es el mismo Argentino el que produce, incita, permite la estampida del dueño de casa que en un abrir y cerrar de ojos se le vino al humo: 30-32 a falta de 3 minutos.

Y caballo que alcanza, ganar quiere. Y eso hizo Atenas que le dio vuelta el partido a puro triple, con volcadas y el tiro del final con muchísima suerte que convirtió José Montero de aro a aro: 41-34.

Argentino hizo 10 puntos en 10 minutos. Lógicamente no pudo hacer más porque no tuvo la pelota. Sencillamente, la rifó.

El segundo tiempo lo tuvo a Argentino con la misma actitud inicial. Empató el juego en cinco minutos. Volvió a las fuentes. Tranquilo, pensante y corriendo cuando corresponde pegar. Allende y Frontera lo igualaron en 51.

Y después lo dominó por completo, con una mano importantísima de Podestá y un triplazo de Slider.

Y en el último cuarto el Azul siguió siendo protagonista con el juego dominado y encaminándose hacia la victoria. Podestá la estaba rompiendo y se fue al banco.

Atenas acercó los números de manera alarmante en un santiamén. Cuando Argentino quiso reaccionar, Podestá volvió frio y de ser la figura terminó haciendo ofensivas endebles.

Y la Liga no perdona a los endebles. Los acribilla. Eso fue lo que hizo Atenas. Pegó en el error y se lo hizo pagar caro al Turco con la décima derrota en fila. Mandó el juego a suplementario y, con este simple acto, ya la suerte del equipo juninense estaba echada.

Anoche

Ferro 79 vs San Martín (C) 71

Obera 93 vs Riachuelo 80

Hoy

21 Regatas (C) vs Gimnasia (Cr)

21 Instituto vs Quimsa

Martes 3

21 Ferro vs Boca

22 Unión (Sf) vs Riachuelo (Lr)

22 La Unión Fsa. vs Zárate Basket

Miércoles 4

22 San Martín (C) vs Gimnasia (Cr)

Jueves 5

21.30 Argentino (J) vs Boca Jrs.

22 Regatas (C) vs Zárate Basket

22 Unión (Sf) vs Instituto

Le resta a Argentino

Diciembre

01/12 (V) Atenas de Córdoba

05/12 (L) Boca Juniors

14/12 (L) La Unión de Formosa

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva.

Posiciones

Equipos J G P Pts

Boca Juniors 12 9 3 21

Quimsa SdE 11 7 4 18

Oberá TC 10 8 2 18

Instituto CC 9 8 1 17

Olímpico (Lb) 10 6 4 16

Riachuelo (Lr) 10 7 3 17

Unión (Sf) 10 6 4 16

Independiente 11 4 7 15

San Lorenzo 10 5 5 14

Peñarol (Mdp) 9 5 4 14

Ferro C.O. 9 5 4 14

Atenas (C) 9 5 4 14

Regatas (C) 8 4 4 12

Obras Sanit. 8 4 4 12

Gimnasia (Cr) 8 4 4 12

La Unión Fsa. 9 2 7 11

San Martín (C) 9 2 7 11

Argentino (J) 10 0 10 10

Zárate Basket 7 2 5 9

Platense 7 1 6 8