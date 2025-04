La cadena de ropa Le Utthe cerró su sucursal de Pergamino

En el día de hoy se produjo el cierre de la sucursal Pergamino de la cadena de venta de indumentaria Le Utthe, ubicada en la intersección de San Nicolás y San Martín.

La primicia fue acercada por DiarioNucleo.com , al explicar que los responsables de la empresa, cuya casa central opera en la ciudad de Bragado, notificaron respecto al cierre y se encuentran retirando mercadería y mobiliario, entre otros elementos. Los empleados de la tienda también fueron notificados en estas últimas horas sobre esta determinación que les quita sus fuentes de ingresos.

Todo parece indicar que la firma ya no operará en Pergamino dado que el perfil de Facebook de la sucursal ya no se encuentra disponible y el nombre de la ciudad no figura en el apartado de locales de la página web de la marca.

Le Utthe se ha posicionado como una de las marcas de ropa más populares en Argentina en el último tiempo y es conocida por ofrecer prendas de moda y ofertas. Actualmente, tiene más de 50 sucursales en todo el país.