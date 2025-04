Veinte años después, Atenas volvió a golear al Turco en Junín

El Turco tampoco pudo anoche contra Atenas de Córdoba y recibió una dura goleada por 91 a 66 en El Fortín de las Morochas.

La defensa de Argentino durmió toda la noche y Atenas se llevó una gran victoria de la ciudad de Junín.

Pobre arranque del Turco que no pudo frenar a sus adversarios de turno, camino a la canasta. Perdió 16-24. Intentó algo en el segundo cuarto, pero solo fueron destellos. Atenas le siguió golpeando la canasta: 29-43. Gran primer tiempo de Fernando Podestá -que rinde cuando se desenvuelve donde tiene que jugar- al lado del aro, (15 de los 29 goles). Ledesma, Lema y Oberto, lo mejor de la visita.

En el complemento fue más de lo mismo. Apoteosis de Atenas en el piso de madera flotante para repetir la misma goleada de hace 20 años atrás (+25). El 11-11-05 se había impuesto 94-69 J (Alejandro Chitti/La Plata- Javier Mendoza/Gualeguaychú).

El 16 del corriente Argentino viaja a Comodoro Rivadavia.

Hoy

20 Obras Sanitarias vs Peñarol (Mdp)

21 Zárate Basket vs San Martín (C)

Viernes 4

20 Boca Juniors vs Atenas (C)

Sábado 5

20 Ferro C.O. vs Instituto

20 San Lorenzo vs Peñarol (MdP)

21 Gimnasia (Cr) vs San Martín (C).