Argentino recibe al poderoso Atenas de Córdoba

El Turco intentará retornar a la victoria en la Liga Nacional de Básquetbol, cuando esta noche reciba la visita del histórico Atenas de Córdoba.

El partido se juega desde las 21 con arbitraje del platense Fabricio Vito, el capitalino Diego Rougier y el mendocino Pablo Leyton.

Anoche

Platense 65 vs Riachuelo (Lr) 70

Gimnasia (Cr) 85 vs Peñarol (MdP) 82

Zárate Basket 72 vs Boca Juniors 73

Hoy

21 Argentino (J) vs Atenas (C)

22 Oberá TC vs Regatas (C)

Jueves 3

20 Obras Sanitarias vs Peñarol (Mdp)

21 Zárate Basket vs San Martín (C)

Viernes 4

20 Boca Juniors vs Atenas (C)

Sábado 5

20 Ferro C.O. vs Instituto

20 San Lorenzo vs Peñarol (MdP)

21 Gimnasia (Cr) vs San Martín (C).