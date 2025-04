Fabricio Vito, Diego Rougier y Pablo Leyton, mañana para Argentino-Atenas

La Asociación de Clubes de Básquetbol designó para el partido de mañana entre Argentino y Atenas de Córdoba a los árbitros Fabricio Vito (La Plata), Diego Rougier (Capital) y Pablo Leyton (Mendoza).

El partido se jugará desde las 21 en El Fortín de las Morochas, donde el Turco buscará volver a la victoria en la Liga Nacional de Básquetbol.

Anoche

Obras Sanitarias 76 vs Atenas (C) 83

Unión (Sf) 84 vs Regatas (C) 76

San Martín (C) 83 vs Ferro C.O. 71

Hoy

20.30 Platense vs Riachuelo (Lr)

21 Gimnasia (Cr) vs Peñarol (MdP)

21 Zárate Basket vs Boca Juniors

Miércoles 2

21 Argentino (J) vs Atenas (C)

22 Oberá TC vs Regatas (C)

Jueves 3

20 Obras Sanitarias vs Peñarol (Mdp)

21 Zárate Basket vs San Martín (C)

Viernes 4

20 Boca Juniors vs Atenas (C)

Sábado 5

20 Ferro C.O. vs Instituto

20 San Lorenzo vs Peñarol (MdP)

21 Gimnasia (Cr) vs San Martín (C)

Argentino en abril

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa.