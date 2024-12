Ciclista Juninense fue goleado anoche por Quilmes de Mar del Plata 86 a 67 y sigue en el fondo de la tabla posicional. El Cervecero ganó el juego de punta a punta y nunca le dio chanches de acercarse en el marcador al Verdirrojo.

Mañana Ciclista se presenta en Santa Clara del Mar, donde enfrentará a Unión de Mar del Plata.

Hoy

20 El Talar vs Hispano

20 Pilar vs La Unión (C)

20.30 Pico Fc vs Racing (Ch)

21 San Isidro vs Centenario (Vt)

21.30 Salta Basket vs Amancay (Lr)g