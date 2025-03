Argentino perdió anoche contra Riachuelo

Argentino le aguantó casi medio tiempo a un superior Riachuelo de La Rioja, uno de los equipos candidatos a pelear el título.

Jugó bien el Turco en el primer tiempo, mientras tuvo el gol a flor de piel. En el complemento se cayó por completo. Cero defensa y gol escaso.

Riachuelo lo liquidó en el tercer cuarto, básicamente corriendo en la mayoría de las pelotas para definir con tranquilidad.

Tras imponerse 66 a 49, el último cuarto estuvo de más. Los dos esperaron con ansias la chicharra final, en un juego arto definido de antemano.

Argentino aguarda la llegada del segundo extranjero esta semana para completar el equipo.

Este miércoles llega Atenas de Córdoba al barrio de las Morochas.

Anoche

Platense 82 vs Quimsa 106

Hoy

20.30 Obras Sanitarias vs Atenas (C)

21 Unión (Sf) vs Regatas (C)

21.30 San Martín (C) vs Ferro C.O.

Martes 1/4

20.30 Platense vs Riachuelo (Lr)

21 Gimnasia (Cr) vs Peñarol (MdP)

21 Zárate Basket vs Boca Juniors

Miércoles 2

21 Argentino (J) vs Atenas (C)

22 Oberá TC vs Regatas (C)

Jueves 3

20 Obras Sanitarias vs Peñarol (Mdp)

21 Zárate Basket vs San Martín (C)

Viernes 4

20 Boca Juniors vs Atenas (C)

Sábado 5

20 Ferro C.O. vs Instituto

20 San Lorenzo vs Peñarol (MdP)

21 Gimnasia (Cr) vs San Martín (C)

Domingo 6

21 Quimsa vs Olímpico (Lb)

Lunes 7

20 San Lorenzo vs Instituto

21 Riachuelo (Lr) vs Independiente (O)

21 Obras vs San Martín (C)

Martes 8

21 Zárate Basket vs Olímpico (Lb)

21 Boca vs Oberá

Miércoles 9

21 Unión (Sf) vs Ferro C.O.

21 Quimsa vs Independiente (O)

21 Peñarol (Mdp) vs Instituto

Jueves 10

21 San Lorenzo vs Oberá

Argentino en abril

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba.

Posiciones

Equipos J G P Pts.

Unión (Sf) 32 16 16 48

Quimsa 29 18 11 47

Oberá T.C. 28 17 11 45

Regatas (C) 28 15 13 43

Boca Jrs. 25 18 7 43

Riachuelo (Lr) 25 18 7 43

Obras Sanit. 25 17 8 42

Atenas (C) 27 14 13 41

Olímpico (LB) 27 14 13 41

Instituto 24 17 7 41

Platense 30 11 19 41

San Martín (C) 27 13 14 40

Gimnasia (Cr) 26 14 12 40

Peñarol (Mdp) 27 13 14 40

Independiente 28 10 18 38

Ferro C.O. 26 12 14 38

La Unión Fsa. 28 10 18 38

San Lorenzo 25 11 14 36

Zárate Basket 26 7 19 33

Argentino (J) 27 5 22 32