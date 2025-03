Argentino recibe a Riachuelo de La Rioja

Argentino tiene esta noche un juego complicado en la reanudación de su participación en la Liga Nacional de Básquetbol. A las 21 enfrenta a Riachuelo de La Rioja, uno de los equipos encumbrados en el campeonato. Dirigen desde las 21 los capitalinos Fernando Sampietro, Leonardo Zalazar y Alejandro Trías.

Anoche

Oberá TC 75 vs Zárate Basket 66

La Unión Fsa. 99 vs Ferro 86

Hoy

20 Platense vs Quimsa

21 Argentino (J) vs Riachuelo (Lr)

Lunes 31

20.30 Obras Sanitarias vs Atenas (C)

21 Unión (Sf) vs Regatas (C)

21.30 San Martín (C) vs Ferro C.O.

Martes 1/4

20.30 Platense vs Riachuelo (Lr)

21 Gimnasia (Cr) vs Peñarol (MdP)

21 Zárate Basket vs Boca Juniors

Miércoles 2

21 Argentino (J) vs Atenas (C)

22 Oberá TC vs Regatas (C)

Jueves 3

20 Obras Sanitarias vs Peñarol (Mdp)

21 Zárate Basket vs San Martín (C)

Viernes 4

20 Boca Juniors vs Atenas (C)

Sábado 5

20 Ferro C.O. vs Instituto

20 San Lorenzo vs Peñarol (MdP)

21 Gimnasia (Cr) vs San Martín (C)

Domingo 6

21 Quimsa vs Olímpico (Lb)

Lunes 7

20 San Lorenzo vs Instituto

21 Riachuelo (Lr) vs Independiente (O)

21 Obras vs San Martín (C)

Martes 8

21 Zárate Basket vs Olímpico (Lb)

21 Boca vs Oberá

Miércoles 9

21 Unión (Sf) vs Ferro C.O.

21 Quimsa vs Independiente (O)

21 Peñarol (Mdp) vs Instituto

Jueves 10

21 San Lorenzo vs Oberá

Argentino en Marzo

Marzo 2025

30/03 (L) Riachuelo de La rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba.