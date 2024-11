Argentino busca recuperarse en Córdoba

El Turco se presenta esta noche en Córdoba, desde las 21, para enfrentar a Instituto Central Córdoba por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol.

El elenco de Pagura no ganó en el certamen (0-8) y busca desesperadamente la recuperación para no perder más terreno en la tabla posicional. Debe mantener la media de goles que encontró en Oliva y no ser tan permisivo en defensa para tener opciones. Aún no hay novedades del reemplazante extranjero que llegaría en lugar de Gonzalo Romero. Dirigen el ingeniero platense Alejandro Chiti, el chubutense Julio Dinamarca y el santafesino Fabio Alaniz.

Hoy

21 Instituto vs Argentino (J)

21.30 Boca vs San Martín (C)

Mañana

20.30 Independiente (O) vs Quimsa

21.30 La Unión Fsa. vs Gimnasia (Cr)

Domingo 1

20 Ferro vs San Martín (C)

21 Atenas (C) vs Argentino (J)

22 Oberá vs Riachuelo (Lr)

Lunes 2

21 Regatas (C) vs Gimnasia (Cr)

21 Instituto vs Quimsa

Martes 3

21 Ferro vs Boca

22 Unión (Sf) vs Riachuelo (Lr)

22 La Unión Fsa. vs Zárate Basket

Miércoles 4

22 San Martín (C) vs Gimnasia (Cr)

Jueves 5

21.30 Argentino (J) vs Boca Jrs.

22 Regatas (C) vs Zárate Basket

22 Unión (Sf) vs Instituto

Le resta a Argentino

Diciembre

01/12 (V) Atenas de Córdoba

05/12 (L) Boca Juniors

14/12 (L) La Unión de Formosa

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva.