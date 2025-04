Colapinto dijo que “Uruguay es una provincia argentina” y tuvo que salir a pedir disculpas

El piloto argentino de reserva de la escudería Alpine, Franco Colapinto, se disculpó en redes sociales por las polémicas declaraciones sobre Uruguay en las que afirmó que es una “provincia argentina”, que no inventaron nada y que “se copiaron todo”.

En medio de la espera por una oportunidad en la Fórmula 1, el oriundo de Pilar tuvo unas declaraciones controversiales para con Uruguay que generaron un sinfín de polémicas: "Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina… A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos. Bien Uruguay, igual. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto, se copiaron todo”.

Estas declaraciones levantaron una polvareda de críticas, principalmente de sus fanáticos uruguayos que se mostraron ofendidos por los comentarios del piloto de Alpine. Usuarios charrúas de la red “X” no ahorraron comentarios contra el piloto argentino.

“El fracasado y amanerado piloto de Fórmula 1, Franco “Chocapinto” Colapinto”, escribió @postmontevideo. En tanto que el usuario @Facu_________3 posteó: “No soy de mirar la #Formula1 pero puede ser que este muchacho, Colapinto, sea el piloto más mediocre de la historia? Qué dicen?” y acompañó el texto con uno de los choques del crédito de la escudería Alpine.

Por este motivo, el automovilista de 21 años salió a pedir disculpas mediante sus redes sociales: “Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes q dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda... era un podcast divertido entre amigos! A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo”.

“No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas mate empanadas y me prendí... amo Uruguay y el cariño q me dieron todo el año pasado y lo q más quiero es tener buena onda con todos ustedes” agregó.