Pasó la segunda jornada del campeonato

Este sábado se disputó la segunda fecha del campeonato local de minibásquetbol, donde se registraron los siguientes resultados:

Cancha 9 de julio

U13 9 de Julio 55 vs Porteño A 48

U13 9 de Julio 20 vs Porteño B 0

U11 9 de Julio 20 vs Porteño 0

U9 9 de Julio vs Porteño (amistoso)

Cancha Ciclista

U11 Ciclista 20 vs Club Junín 0

U9 Ciclista vs Club Junín (amistoso)

Cancha Los Indios

U13 Los Indios 71 vs Argentino A 58

U11 Los Indios 25 vs Argentino A 78

U9 Los Indios vs Argentino (amistoso)

Cancha Social

U13 Social 56 vs Cavul A 26

U11 Social 27 vs Cavul A 35

U9 Social vs Cavul A (amistoso)

Cancha Argentino

U13 Argentino B 7 vs Alsina 73

U11 Argentino B 38 vs Alsina 35

Cancha Cavul

U13 Cavul B 66 vs San Martín 60

U11 Cavul B 54 vs San Martín 41

U9 Cavul B vs San Martín (amistoso)

Cancha El Linqueño

U13 El Linqueño 0 vs Sarmiento 20

U11 El Linqueño 0 vs Sarmiento 20

U9 El Linqueño vs Sarmiento (amistoso)

Tercera fecha (12/4)

Ciclista vs Porteño A (U13 A y B, U11 y U9)

Junín vs Argentino B (U11)

Alsina vs Cavul B (U13 y U11)

San Martín vs Social (U13, U11 y U9)

Cavul A vs Los Indios (U13, U11 y U9)

Argentino A vs El Linqueño (U13, U11 y U9)

Sarmiento vs 9 de Julio (U13, U11 y U9).