El diablo metió la cola y el Turco sigue sin ganar

Argentino no ganaba anoche ni con el arbitraje de Alagastino, Bellón y Quesada. El por qué de los por qué está escrito en el diario de ayer. Y después de ver que la carga deliberada de Nally sobre Slider, en el tercer cuarto, “no fue nada”, aún revisándola una y otra vez, ya venimos por la banquina. Más allá que fue “penal”, hasta podemos resignar la falta antideportiva lo cual de por si ya sería un disparate. Pero, por vergüenza ajena, al menos una mal llamada falta en ataque, debió ser sancionada.

“Quien dijo que este espacio es tuyo, si todavía no pasaste”, jurisprudencia Eduardo Alagastino (cátedra de reglamento del año 1988). De cualquier manera los árbitros no influyeron en el partido que lo tuvo como más que justo ganador a Independiente. Pero las cosas son como son y hay que contarlas, si no seguimos naturalizando todo. Total nadie entiende nada.

Argentino arrancó doce a tres abajo. Cero defensa y un cuarto de ataque. Así, imposible jugar al básquet.

Después recibió seis triples en diez minutos que calaron hondo en el andamiaje del equipo terminando por perder 35-19 el primer parcial.

Independiente mantuvo su media de veinte goles en el segundo tramo cambiando los tiros externos por el juego interno. Allí se lució el foráneo Yaw Obeng Mensah con cuatro dobles consecutivos y una volcada espectacular.

Argentino acertó algunos triples (2 de Frontera que ya se perfila como firme candidato a la revelación de la temporada) moviendo un poco el marcador, pero quedando lejísimos de su adversario de turno al cierre del primer tiempo, 57-37.

El tercer cuarto fue de transición (lo ganó Argentino 15-16) donde el negocio fue de Independiente que mantuvo la diferencia 72-53. En el tercer cuarto Argentino se le fue al humo a Independiente. Pero no por mejorar en defensa, sino por tener un ataque donde apareció Jonatan Slider en todo su esplendor. El tirador metió hasta los triples que erró en partidos anteriores. Endemoniado (6 seguidos). Pero no alcanzó. La diferencia era abismal y el diablo cerró el juego de acuerdo a los manuales.

Ahora Argentino viaja a Córdoba Capital, donde mañana enfrentará a Instituto.

Anoche

Obras 78 vs San Lorenzo 62

Peñarol (Mdp) 88 vs San Martín (C) 61

Hoy

21.30 Oberá vs Platense

22.10 Atenas (C) vs Quimsa

Viernes 29

21 Instituto vs Argentino (J)

21.30 Boca vs San Martín (C)

Sábado 30

20.30 Independiente (O) vs Quimsa

21.30 La Unión Fsa. vs Gimnasia (Cr)

Domingo 1

20 Ferro vs San Martín (C)

21 Atenas (C) vs Argentino (J)

22 Oberá vs Riachuelo (Lr)

Le resta a Argentino

Noviembre

29/11 (V) Instituto Central Córdoba

Diciembre

01/12 (V) Atenas de Córdoba

05/12 (L) Boca Juniors

14/12 (L) La Unión de Formosa.