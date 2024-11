Los Indios va con toda la ilusión a Villa Constitución

Con la ilusión lógica de lograr un nuevo ascenso para la institución, Los Indios se presenta en el primer partido de playoff del Repechaje por el Ascenso en Villa Constitución (Santa Fe), Enfrentará a la Asociación Civil Club Atlético Sacachispas, desde las 21.30, con arbitraje de los zarateños Ezequiel De La Peña y Mariano Imosi. Como comisionado técnico actuará el juninense Maximiliano Cabrera.

Luego de la derrota en Chivilcoy y sorteando varias lesiones, el elenco de Maximiliano Tamburini hilvanó 4 triunfos en fila en el Prefederal para terminar con un buen récord de 10-4 y tener localía en este mano a mano. La revancha, en el Tomas Corrado, será el viernes 6 desde las 21 y -de necesitarse tercer encuentro- se jugará al día siguiente sábado 7/12 a las 20 en el mismo escenario.

Todos los cruces

Hoy

Sacachispas VC vs Los Indios Junín

Huracán de Tres Arroyos vs Estudiantes de Olavarría

Defensores de Ramallo vs Independiente de Zárate

Mañana

Racing de Olavarría vs Centro Basko de Necochea

Estudiantes La Plata vs Unión Vecinal La Plata.