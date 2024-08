Argentino suma a Jeremías Frontera y Gonzalo Romero

Argentino sumó ayer un nuevo base y un escolta.

Jeremías Frontera, de 1.98 de estatura y nacido en Cruz del Eje el 12 de enero de 2000, es el nuevo base que contrató Argentino para la edición 2024-25 de la Liga Nacional de Básquetbol.

Con paso por Instituto y Ameghino de Villa María, estuvo jugando la pasada temporada para Villa San Martín de Chaco.

Llega Romero

Gonzalo Emmanuel Romero (Valle Viejo, Catamarca, 3/5/1997) es un alero de 1.96 que arriba al Turco. Jugó para Hispano Americano de Río Gallegos y Quimsa de Santiago del Estero.

Recientemente (mes de mayo) anduvo por Bolivia, defendiendo los colores del Club Atlético Nacional de Oruro.

El pivot

Argentino confirmó la primera contratación en la pinura. Se trata de de Fernando Podestá.

El pivote proviene de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, donde tuvo 4.5 puntos y 1.8 rebotes de promedio. También jugó en San Lorenzo, La Unión, Olímpico, Hispano Americano, Obras, Estudiantes de Concordia y Peñarol en la Liga. Además, en el ascenso pasó por Vélez, Unión de Santa Fe y Los Indios de Moreno.

Podesta, nacido el 10 de marzo de 1992 en Buenos Aires, mide 2.04.

Surgió de la cantera de Vélez Sarsfield, club con el cual disputó la Liga B. Jugó luego en la Liga Nacional de Básquet vistiendo las camisetas de Peñarol y Estudiantes Concordia, antes de sumarse a Unión de Santa Fe, equipo que militaba en el Torneo Nacional de Ascenso.

Con los santafesinos se consolidó en su juego, razón por la cual retornó a la LNB a fines de abril de 2016, cuando Obras Basket lo fichó como sustituto de un lesionado Juan Gutiérrez. Al culminar el certamen, se reincorporó a Unión de Santa Fe para disputar su tercera temporada en el TNA.

A mediados de 2017, luego de haber actuado en el Torneo Prefederal con Los Indios de Moreno, fichó con Hispano Americano de la LNB. En el club santacruceño permaneció dos años, jugando 56 partidos oficiales.

Fue contratado por Quimsa en agosto de 2019, sin embargo, dos meses después, se desvinculó de la institución santiagueña para poder realizar un tratamiento médico sobre una lesión en la espalda que le dificultaba jugar. En ese breve lapso que fue parte del plantel de Quimsa, Podésta no llegó a actuar en ningún partido oficial con el club.

Ya recuperado de su lesión tras un año de rehabilitación, Podestá volvió a jugar profesionalmente en la LNB, actuando en clubes como Olímpico, La Unión de Formosa y San Lorenzo.

En julio de 2023 fue contratado por Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Victoriano renovó en Instituto

Después de una temporada donde logró la Liga Sudamericana y fue finalista de la Liga, Instituto consiguió la continuidad de Lucas Victoriano al frente del equipo. El tucumano tendrá su cuarta temporada consecutiva como entrenador de los cordobeses, que tienen solo con contrato por el momento a Bautista Lugarini.

Victoriano llegó en 2021 y consiguió el Súper 20 de ese año, la Liga 2021/22, la Supercopa 2022 y la Sudamericana 2023, primeros títulos nacionales e internacionales en la historia de la Gloria en la rama del básquet.

En la pasada temporada la Gloria fue segundo en la fase regular, con un récord de 27 triunfos y 11 derrotas, disputó la Copa Súper 20 y fue subcampeón de la Liga Nacional. A su vez conquistó la Liga Sudamericana 2023.

Ante la renovación, el tucumano expresó en declaraciones a la prensa del club: “Sé que puedo ganar más dinero en otros lugares, que es importante pero no lo prioritario. Me gusta mirar más el todo y ver al staff: como convivimos en el club, como nos tratan y saber que somos una gran familia me moviliza mucho más”. Y agregó: “El cariño de la gente durante toda la temporada fue fundamental, así que ahora voy a recargar pilas y volver a cumplir con los próximos objetivos”.

Andre Nation, primer extranjero de Gimnasia

El alero de 30 años y 1.96 metros de altura, llega proveniente de Héroes de Falcón de Venezuela. Promedió 14.0 puntos y 3.4 rebotes. Jugó con Nicolás De los Santos.Andre Nation, primer extranjero confirmado en Gimnasia, llega desde Venezuela.

De esta manera Gimnasia de Comodoro Rivadavia fue el primer club en confirmar un fichaje extranjero.

Nation es un alero estadounidense de 30 años y 1.96 metros de altura. Llega proveniente de Héroes de Falcón de la Superliga de Venezuela. Jugó 27 encuentros y en 27 minutos en cancha, promedió 14.0 puntos, 3.4 rebotes y 2.1 asistencias. En su experiencia internacional, luego de salir de la James Madison de la NCAA de su país, compitió en Irlanda y Alemania antes de llegar a Sudamérica. En el país venezolano, fue compañero de Nicolás De los Santos, quien también será jugador de Gimnasia.

Con la confirmación del alero extranjero Nation, Gimnasia tiene en su plantel a: Emiliano Toretta, Nicolás De Los Santos, Carlos Rivero, Ezequiel Paz, Marcos Chacón y Martiniano Dato.

Independiente oficializó a Filippetti

Habíamos adelantado que Independiente de Oliva se iban a quedar con una ficha importante, que era buscada por varios clubes, como Enzo Filippetti. Finalmente blaqueó al jugador juninense en un comunicado oficial. El interno llega proveniente de Oberá TC donde jugó la última temporada y promedió 10.7 puntos y 4.3 rebotes con 69% en dobles en 20 minutos por encuentro.

Martín González, quien seguirá al frente del equipo, tiene confirmado a gran parte de su plantel: Martín Cabrera, Felipe Barrionuevo, Agustín Jara, Nicolás Marcucci, Agustín Pautasso, Rolando Vallejos y Tomás Nally.