Nuevo clásico entre San Martín y Los Indios

San Martin y Los Indios disputan una nueva edición del clásico esta noche desde las 21, en el Bastión de Belgrano. El Celeste viene con todas las de ganar. Está peleando la clasificación directa entre los primeros dos puestos y tiene que hacer pesar su localía.

Enfrente estará el Canario que con un plantel joven y con algunas lesiones, buscará dar pelea y seguir sumando experiencia en esta competición, mientras acumula puntos y está bien arriba en el Torneo Apertura. Los de Maxi Tamburini ya tienen experiencia de ganar en el Bastión el año pasado y en este Federal ya triunfó en la ruta ante Colón de Chivilcoy. Por su parte, los de Marcelo Alsina vienen de imponerse en un partido parejo justamente ante el elenco de Gastón Velázquez y quiere viajar a Pico con las chances intactas de quedarse con el “1” absoluto. Dirigen los chivilcoyanos Francisco y Juan Manuel Tenaglia.

Martes 8

21 Independiente (Gral. Pico) vs Ferro (Gral. Pico)

Miércoles 9

21.30 Colón (Chivilcoy) vs All Boys (La Pampa)

21.30 San Martín vs Los Indios

Sábado 12

20.30 Colón (Chivilcoy) vs Ferro (Gral. Pico)

Lunes 14

21 All Boys (La Pampa) vs Independiente (Gral. Pico)

21.30 Los Indios vs Colón (Chivilcoy)

Jueves 17

21 Independiente (Gral. Pico) vs San Martín

Sábado 19

21 Independiente (Gral. Pico) vs Los Indios

21 All Boys (La Pampa) vs Ferro (Gral. Pico).