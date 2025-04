Destacaron a un joven juninense por su emprendimiento de alimentos para celíacos

Yanina Gerbaudo, dueña del emprendimiento “Glotón sin TACC”, formó parte del programa de capacitación “Mujeres Emprendedoras” que el Gobierno de Junín desarrolló junto a la ONG Junior Achievement, y fue destacada en un evento realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una beca para estudiar en la Universidad de Palermo (UP).

A propósito de la participación en el evento de certificación desarrollado en la UP, Angelina Tomasella, coordinadora del Club de Emprendedores de Junín, expresó: “Viajamos a Capital Federal junto con las chicas que formaron parte del programa ‘Mujeres Emprendedoras’, que fue una iniciativa que desarrollamos conjuntamente con la ONG Junior Achievement que trabaja a nivel internacional y que ya implementaron este mismo programa en varios países de América Latina”.

Luego, dijo que “esta fue la segunda edición que se hizo en Argentina y acá en Junín se anotaron 30 chicas y terminaron la cursada 13 que fueron las que viajaron a Buenos Aires”.

Seguidamente, Tomasella sostuvo que “a lo largo de este programa se capacitó a todas estas chicas en el desarrollo de un montón de habilidades específicas para el emprendedurismo, con herramientas que les ayudan mucho para potenciar sus proyectos”.

En continuidad, afirmó que “desde Junior Achievement se realizó una Feria de Emprendimientos en donde un jurado charló con cada una de las chicas a modo de evaluación, luego se procedió a la entrega de certificados y destacaron a Yanina (Gerbaudo) por su emprendimiento, lo cual nos llena de satisfacción”.

Asimismo, la coordinadora indicó que “gracias a este reconocimiento ella se ganó una beca para realizar un curso en la Universidad de Palermo, que fue el lugar donde se llevó a cabo el evento”. A continuación, comentó que “estamos súper contentas por este reconocimiento hacia ella y también por haber puesto a disposición este programa ‘Mujeres Emprendedoras’ y que las chicas lo hayan aprovechado tanto”.

Por su parte, Yanina Gerbaudo, emprendedora dueña de “Glotón sin TACC” dedicado a la elaboración de alimentos aptos para celíacos, declaró: “Fue una jornada muy intensa y de muchas emociones la que vivimos en Buenos Aires, hubo que trabajar mucho en la preparación para participar de esta Feria de Emprendimientos, y en lo personal estoy muy contenta por todo el grupo que se formó y el apoyo mutuo que nos hicimos entre todas”.

Gerbaudo también hizo referencia a su historia con el emprendimiento gastronómico que lleva adelante desde hace varios años: “Empecé con esto en febrero del 2021 y ya hace cuatro años que continúo, es algo que llevo adelante en mi propia casa porque tengo cuatro celíacos en mi familia y empecé a elaborar alimentos de a poco para ellos”.

La joven emprendedora también brindó una valoración sobre su participación en el programa “Mujeres Emprendedoras” realizado en Junín: “Me gustó mucho la propuesta y me sirvió mucho sobre todo por el apoyo y acompañamiento que hubo, sentí que no estaba sola en esto de emprender y también aprendí un montón de herramientas que me sirven para potenciar mi emprendimiento”.