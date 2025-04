El Verde debuta en la Copa Argentina frente a Central Córdoba de Rosario

Sarmiento hace hoy su debut en la Copa Argentina 2025 frente a Central Córdoba de Rosario, equipo que milita en la Primera C del fútbol argentino.

El partido se jugará a partir de las 21.10, en el estadio Ciudad de Caseros de Estudiantes de Buenos Aires, por los 32avos de final del certamen, y tendrá el arbitraje de Bruno Amiconi.

El Verde buscará superar la primera ronda, algo que no consigue hace tres ediciones. El equipo juninense quedó afuera con Temperley, por penales, en el 2024, fue eliminado por Chaco For Ever, también desde los doce pasos, en el 2023, y derrotado 2 a 0 por Flandria, en el 2022.

La última victoria de Sarmiento en la Copa Argentina correspondió a los 16avos de final de la edición 2020, cuando superó 1 a 0 a Newell's en San Nicolás. En ese año, el Verde logró una de sus mejores actuaciones en la competencia luego de meterse en los octavos de final (cayó con Temperley).

Para el encuentro de esta noche, Javier Sanguinetti podría poner un once alternativo con respecto al que empató 1 a 1 con River, el sábado pasado, en la última presentación del Torneo Apertura. Además, el conjunto de Junín tendrá un partido clave por la zona de abajo ante Vélez Sarsfield, el próximo lunes, en el José Amalfitani.

El rival

Central Córdoba, por su parte, lleva cinco partidos invicto en el campeonato de la Primera C (no pierden desde el 24 de diciembre del 2024) y está segundo en su zona, con 10 unidades.

El equipo rosarino regresará a la competencia luego de tres años de ausencia. La última participación del Charrúa fue en la edición 2022, cuando perdió 4 a 1 con Boca Juniors, en los 32avos de final.

Central Córdoba es dirigido por la dupla técnica Daniel Teglia - Diego Acoglanis que tendrán su estreno en esta competencia.

El historial

El registro de antecedentes marca que Sarmiento y Central Córdoba (R) se enfrentaron en 66 ocasiones en distintas categorías del ascenso, de las cuales 4 fueron por la Primera B Nacional, 44 en B Metropolitana y 18 en la Primera C.

El Verde se impuso en 30 partidos, el Charrúa en 27 encuentros y empataron en 9 juegos restantes.

La última vez que se enfrentaron fue el 13 de febrero de 2010, en el estadio Gabino Sosa, por la fecha 27 del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana 2009/2010. El triunfo fue de Sarmiento, por 3 a 0, con goles de Fernando Pasquinelli, Luciano Lo Bianco y Agustín Acerbo.