Un nuevo régimen general para cementerios busca dejar atrás la "Emergencia Funeraria"

Tras varios años de Emergencia Funeraria (dispuesta en el 2007), el Concejo Deliberante aprobó ayer por unanimidad la ordenanza sobre el Régimen General de Necrópolis Municipales de Junín. Además de lo dispuesto por dicha ordenanza, se sumó la creación de la Comisión de Patrimonio Funerario, que va a intervenir en los casos previstos en el artículo 39° del proyecto, respecto a la declaración de perpetuidad de sepulcros donde se encuentren restos de personalidades ilustres o secciones con valor histórico, patrimonial y cultural.

Entre las novedades está el tema de los plazos de los derechos de sepulcro, que han cambiado, acotándose, a fin de evitar la emergencia funeraria.

Es así que el derecho de sepulcro sobre bóvedas y nichos municipales, que se otorga por el plazo de diez años y al vencimiento del mismo, puede renovarse por períodos de cinco años, previo pago de los Derechos municipales previstos en la Ordenanza Impositiva vigente a cada período fiscal.

Por otra parte, el derecho de sepulcro sobre una sepultura (en tierra), se otorga por un plazo de cinco años, sin renovación. Vencido el tiempo, caduca el derecho de sepulcro.

La norma refiere a varios ítems que hacen a la administración de los cementerios municipales de Junín y también al servicio que presta la comuna en dichos espacios, como preservar, maximizar y/o recuperar el uso secciones para destinarlas al servicio de inhumación; priorizar acciones para el mantenimiento del buen estado, conservación y recuperación de las secciones destinadas a las inhumaciones.

Democracia realizó un relevamiento por las necrópolis locales y pudo advertir que, en muchos casos, el estado de dichos espacios públicos no es el ideal ni mucho menos, observándose serias deficiencias en el mantenimiento, con omisiones que revelan una falta de respeto para las personas que allí concurren y a la memoria de los que no están más.

Ayer, en la sesión del Concejo Deliberante, el doctor Pablo Petraglia, edil de Unión por la Patria, se refirió a las necrópolis municipales, su administración y la emergencia funeraria dispuesta desde el 2007, ante la urgencia por el estado en que se encontraban las necrópolis juninenses.

Al respecto, el concejal, quien vio como algo positivo el cambio, dijo: “Se trata de una ordenanza que consolida de algún modo una previsibilidad respecto a la titularidad de los dominios administrativos de las necrópolis, los nichos y los panteones”.

Otros puntos de la sesión

El doctor Petraglia también se refirió a la solicitud al Ejecutivo, y por su intermedio a los juzgados de Faltas, que informen al Concejo Deliberante de la cantidad de causas que tenían, el informe de las mismas y el objeto. “Cuando alegremente se dice que suben o bajan las multas de tránsito, no lo sabemos. Cuando se dice que el estacionamiento medido es exitoso o un fracaso, no lo sabemos. Cuando se dice que hay más multa o que se controlan las habilitaciones, no lo sabemos porque no tenemos el informe, y ese informe con las sentencias firmes, las apeladas, el producido de las multas elaboradas, hace largos años que no se hace a este cuerpo”, denunció el edil.

Vale mencionar que por mayoría, se aprobó la Tenencia responsable del cuidado animal y hacia la comunidad. El único concejal que estuvo en desacuerdo en aprobar la iniciativa fue Rodrigo Esponda, de Juntos por el Cambio, quien dijo tener sus diferencias al respecto y que no creía que fuera llevar a “la solución” que necesitaban las mascotas. “Duplica la tarea y no aporta solución a la problemática de los animales”, apuntó.

Por unanimidad

Entre los despachos de comisión que ayer fueron aprobados por unanimidad, figuran la solicitud al Gobierno Nacional y al Ministerio de Economía de la Nación, en el marco del Decreto 1018/2024, a que informe sobre estado de las obras del Plan de Construcción de 149 Viviendas en esta ciudad, encuadradas en el (PRO.CRE.AR).

Al respecto la concejal Clara Bozzano, de Unión por la Patria, señaló: "Esta obra paralizada por el gobierno de Javier Milei”, ante la necesidad de viviendas que había en Junín, nos preocupa muchísimo. Se cerró el área de viviendas a nivel nacional. Es indispensable tener un informe detallado sobre lo que van a hacer, ya que el 70 por ciento prácticamente terminadas”.

Sobre el pedido de informe sobre la Casa de Contención sita en nuestra ciudad y ayer también aprobado en forma unánime, la concejal Cristina Cavallo, de Juntos por el Cambio, mencionó que allí eran alojados jóvenes hasta 18 años que cometieron delito y que el pedido concretamente era contemplar la renovación del convenio con el Municipio, que no se encontraba vigente, a los efectos de considerar que fueran atendidos en primer lugar jóvenes de Junín o a lo sumo, de los distritos que abarca el Departamento Judicial Junín, pero no los provenientes de otros lugares de la provincia.

Por otra parte, respecto a la solicitud al Ejecutivo municipal para que informara sobre el parque automotor destinado a obras viales urbanas y a la ejecución de mantenimiento de la trama urbana, la edil Belén Veronelli, de La Libertad Avanza Oficial, dijo que se quería saber los trabajos que se estaban haciendo en nuestra ciudad, dado que “se detectaba cierto abandono” de la limpieza de canales, bocas de tormentas y mantenimiento de los caminos rurales.

Al respecto, Marcelo Balestrasse, concejal de Juntos por el Cambio, recordó a la edil libertaria que a nivel nacional, su espacio, La Libertad Avanza, precisamente se “había olvidado” de hacer mantenimiento en las rutas nacionales y espacios de su jurisdicción, dejando de trabajar por ejemplo, en el Plan Maestro sobre el Río Salado, mientras que en cambio, el gobierno local sí había limpiado canales en época de sequía.

Despachos por mayoría

Entre los despachos aprobados por mayoría (Unión por la Patria y Cambiemos), está la comunicación manifestando la preocupación por el cierre del Centro de Referencia y que el 5 de marzo último se había sabido del despido de 10 trabajadores del mismo, según lo dicho por la edil Clara Bozzano (UxP), por lo cual solicitaron sus respectivas reincorporaciones. La iniciativa fue rechazada por La Libertad Avanza.

“Estos centros son fundamentales. Ahora, ¿dónde pondrán dirigirse los ciudadanos en estado de vulnerabilidad que requieran orientación para hacer un trámite?”, se preguntó Bozzano.

Otro de los temas que tuvo el voto de la mayoría, en este caso de Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, fue la solicitud de que el Fondo Educativo provincial pasara a estar bajo la órbita municipal, solicitando la urgente transferencia para garantizar el cumplimento de los requerimientos de las escuelas.

Emilse Marini, integrante del bloque de Juntos, denunció que hubo tres meses de demora en el depósito del fondo que se había empezado a concretarse el 1 de abril último.

Al respecto Maia Leiva, de Unión por la Patria, defendió la posición del Gobierno provincial y denunció la contradicción de la denuncia de Juntos, porque ya había empezado a enviarse el fondo educativo, y porque Provincia hacía una inversión millonaria para Educación en nuestra ciudad, con un incremento del 117,5 por ciento de lo presupuestado. “El Municipio va a tener 3.152 millones para invertir en educación en Junín”, dijo.

En el debate tampoco estuvo ausente el transporte escolar rural y el hecho de que 40 chicos no podían ir a las escuelas por su falta. Se habló sobre la actualización de precios, licitaciones que no tenían oferentes, mientras la prórroga del acuerdo con seis de los siete transportistas que prestan el servicio vencerá a fin de mes.

Lo concreto es que desde Juntos por el Cambio se solicita al gobernador provincial, a la Dirección General de Cultura y Educación y a la Dirección de Transporte Escolar, que se actualicen los precios del servicio de transporte escolar, garantizando el derecho a la educación de los alumnos de escuelas rurales haciendo más previsible la prestación.

Por otra parte, Francina Sierra (UxP), haciendo una diferenciación en los tipos de transporte escolar que había, se preguntó dónde estaban los consejeros escolares de Juntos, en la búsqueda de nuevos oferentes, ya que no lo estaban haciendo. “Provincia ya dio el aumento y abrió el proceso licitatorio”, advirtió.

Otros aprobados por unanimidad

Solicitud al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires ordene a los Juzgados de Faltas Municipales y Provinciales, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el art. 89° de Ley Nacional de Tránsito N° 24449 (foto multas).

Solicitud a la Dirección de Vialidad provincial que informe s/ Lic. Púb. Nro, 07/2023 (bacheo de pavimentación flexible en Depto. Zonal IV- Junín). Solicitud a la Dirección Nacional de Vialidad informe sobre plan de obras en colectoras a Ruta Nacional N° 7.

Solicitud al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y al Organismo Provincial de la Niñez Adolescencia, un informe detallado sobre obras de remodelación de la Casa de Abrigo “Francisco Legarra”. Solicitud al ejecutivo Municipal tenga a bien constatar y llevar adelante mejoras en calle Azcuénaga desde La Plata a calle Alberdi.

Solicitud a las autoridades y organismos nacionales y provinciales competentes a efectos de solicitar mantenimiento de calzadas e infraestructura vial en cruces de Ruta nacional N° 7 y en los cruces de Ruta provincial N° 65.

Solicitud al Poder Ejecutivo bonaerense que gestione las acciones necesarias a fin de garantizar la vigencia del Boleto Educativo Gratuito para estudiantes de Nivel Terciario y Universitario durante el mes de febrero de cada año.

Declaración de Interés Municipal el “39° Congreso Nacional de Docentes de Administración Gral.”, a realizare los días 22 y 23 de mayo del corriente año, en la Unnoba. Declaración de Interés Municipal el “8° Taller Técnico de Caminos Rurales” a realizarse los días 10 y 11 de junio del cte. Año.

Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Municipalidad del Pdo. de Junín (addenda y acuerdo paritario- escalas salariales enero-febrero 2025). Convenio modificaciones escalafón Obras Sanitarias Municipales. (Acuerdo paritario escalas enero-febrero 2025).

Renovación comodatos del CEC N° 803 –Part.53967, renovación de comodatos del CEC N° 801 – Part.436315-43316-43317, renovación de comodatos de Escuela de Arte – Part. 32562, renovación de comodatos del CEF N° 126 – Part. 52196, renovación de comodatos Escuela de Educación Agraria N° 1 – Part. 106.