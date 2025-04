Referentes peronistas compartieron posturas tras de la decisión de Kicillof

Luego de conocerse la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de desdoblar elecciones en el territorio bonaerense, referentes de La Cámpora y los del ala más cercana del mandatario se expresaron a favor y en contra de la medida.

Cabe destacar que el gobernador anunció en conferencia de prensa las reglas para las próximas elecciones intermedias, trasconfirmar el desdoblamiento y anticipar además que solicitará a la Legislatura la suspensión de las PASO.

La decisión de Kicillof viene a contramano de lo que busca el Kirchnerismo duro, que pedía una elección concurrente para enfrentar al gobierno de Javier Milei en todos los ámbitos: Congreso, legislatura bonaerense y concejos deliberantes.

Es así que ayer, referentes del peronismo se expresaron en apoyo y en desacuerdo con el Gobernador. El concejal de Unión por la Patria, José Luis Bruzzone, le dijo a Democracia que "no apareció (o al menos no trascendió) una propuesta sobre cómo organizar una elección concurrente en la provincia más grande de Argentina, sin que se genere el desastre que fue en CABA", un distrito que es la quinta parte de su tamaño. "Ante esa realidad, el gobernador optó por desdoblar para un día distinto la elección provincial. Pero lo cierto es que ya había un desdoblamiento de hecho, puesto que habría dos urnas, tal vez dos cuartos oscuros y no habría arrastre de boleta por candidatos nacionales", argumentó.

Además, Bruzzone explicó que "también había que poner el doble de lugares de votación y personal en las mesas, todo muy dificultoso". "La decisión fue lógica y el desencadenante fue la medida de Milei al cambiar sobre la marcha el sistema electoral. Vamos a ver qué sistema es más eficaz y más transparente este año. Si hay alguna intencionalidad política no se descarta, pero lo cierto es que Kicillof iba a cargar con la responsabilidad de una desorganización total y quiso evitarlo. No hay que dramatizar tanto, vamos a militar a los candidatos del peronismo en Septiembre como en Octubre. El enemigo del pueblo es Milei y su política de vasallaje con Estados Unidos", sintetizó.

En tanto, la concejal de Unión por la Patria, referente de La Cámpora, Clara Bozzano publicó luego del anuncio una imagen de Cristina Fernández de Kirchner con la inscripción “Nada sin @CFKArgentina”, en favor de la exmandataria.

Por su parte, el ex concejal Lautaro Mazzutti publicó su apoyo a la movida de Kicillof: “Respaldo la decisión del gobernador @Kicillofok de fijar la elección provincial para el 7 de septiembre y de impulsar en la Legislatura bonaerense la suspensión de las PASO. La realidad nos marca que una elección concurrente no es viable y solo generaría más complicaciones a los bonaerenses, poniendo en peligro la transparencia y la claridad del acto eleccionario”.

Consultada por Democracia, la concejal de Unión por la Patria, Francina Sierra señaló: “Acompañamos la definición del gobernador Kicillof del desdoblamiento, que las elecciones sean el 7 de septiembre y sobre todo que efectivamente, para quienes lo venimos acompañando en todo este tránsito, en la conformación del Movimiento Derecho al Futuro, y en lo que creemos que viene para el futuro de Axel y de nuestra Provincia, es fundamental que él haya asumido este rol, el que debe tener, de jefe político en nuestra provincia de Buenos Aires y por ende el que tiene la potestad del armado electoral en la Provincia. A partir de ahora vamos a acompañar cada paso que nuestro gobernador Kicillof vaya dando en función del cronograma electoral”.

En la Región, el intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, apoyó también la decisión del Gobernador a través de las redes. “Defendemos la decisión del gobernador @kicillofok de convocar a elecciones provinciales el 7 de septiembre y de enviar a la Legislatura bonaerense un proyecto para suspender las PASO. Es una medida responsable que prioriza el orden, la transparencia y el derecho de los bonaerenses a votar en condiciones claras. Separar las elecciones nacionales de las provinciales es una forma concreta de cuidar la voluntad popular y garantizar un proceso democrático accesible para todas y todos. Axel tomó una decisión valiente, pensada desde la gestión y con profundo respeto por el pueblo bonaerense. Acompañarlo es defender la Provincia y contribuir al Proyecto Nacional”.

Desde el espacio Nuevo Encuentro de Junín, Catia Mondino dijo: "Ir a votar dos veces resulta para el pueblo un redoblar esfuerzos humanos y económicos, y un gasto mayor en el desarrollo de las elecciones. A su vez, si llegara a quitar las PASO recorta la posibilidad más amplia de participación". Por eso remarcó: "Desde nuestro partido sostenemos que es imposible una vida política popular y transformadora, una alternativa de poder real, sin Cristina, nos reconocemos en su liderazgo".

La senadora provincial Laura Clark también mencionó en una nota radial que "el liderazgo se construye representando al pueblo hasta que te volvés, como le pasó a Cristina, un tatuaje en los cuerpos populares". "Martín Sabbatella nuestro líder y presidente del partido nacional nuevo encuentro, sostiene que la lealtad es un valor y un horizonte para pensar de forma colectiva", cerraron.

Decisión “unilateral”

Días atrás, el intendente de Pehuajó y un exponente del Kirchnerismo, Pablo Zurro, había publicado en X: “Como decía Perón: unidad de concepción y unidad de acción. Hoy, también: unidad de elección. Una sola campaña, un solo mensaje, en defensa de la Nación. Carta Abierta a la Militancia”.

Luego del anuncio, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, manifestó "sorpresa" por el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses, y dijo que se trata de "una decisión unilateral y completamente inconsulta" del gobernador Kicillof, a quien acusó de tener una actitud "caprichosa".

"Lo que hizo Axel es cortarse solo para determinar un calendario electoral en la provincia de Buenos Aires, donde nunca se desdobló una elección", dijo y agregó: "Estoy dolida, porque Cristina pide algo pensando en el bien de todos y él (por Kicillof) termina haciendo otra cosa".