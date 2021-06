Juan Manuel Varas: "Me vengo preparando para una posibilidad en un nivel superlativo"

Juan Manuel Varas quedó oficializado como nuevo entrenador de Argentino de Junín. Habló con la web pickandroll sobre su llegada y la implicancia del salto de Liga Argentina a Liga Nacional para la 21-22 con el turco.

"La realidad que yo ya tenía claro cual era mi deseo. Me vengo preparando para una posibilidad en un nivel mayor. Cuando surge lo de Argentino claramente fue una opción que tuve en cuenta y que me interesó por el crecimiento personal".

"Por lo que la dirigencia de Argentino me manifestó sus intenciones de llevar el proceso, porque tuvimos muchos puntos en común en lo que he hecho en Rocamora y lo que ellos creen y quieren hacer en Argentino. Desde ese lugar, nos pusimos de acuerdo rápidamente y se da este acuerdo para ser el entrenador de la Liga Nacional".

"El aprendizaje es total, y nosotros los entrenadores estamos en un constante crecimiento y aprendizaje que no se detiene. Desde ese lugar todas las experiencias vividas dentro de Rocamora, todas las decisiones que uno va tomando deportivas y extra basquetbolísticas que tienen que ver a la formación del grupo y trabajo van dejando enseñanzas".

"Hoy me encuentra esta posibilidad de Liga Nacional sabiendo que seguiré y tendré que seguir aprendiendo de la competencia, del nivel del que voy a formar parte. Poder ponerle mi impronta, que es natural y que es lo que llevó a que tenga esta posibilidad".

Varas comentó sobre su sueño de Liga y el acuerdo para salir al mercado estando en plena temporada: "El poder dirigir el mejor nivel del país es un sueño. Es algo que he ido imaginando desde que soy entrenador. Al haber estado tanto tiempo acá en Rocamora y tener una comunicación tan fluida con la dirigencia y conocernos tanto, se fue dando de manera natural la conversación y mi manifestación de buscar un nuevo horizonte de mayor jerarquía en cuanto a la competencia".

"Ya el año pasado había tenido algunas conversaciones con equipos de Liga Nacional, y eso me hizo ver que mi trabajo era visto y reconocido a pesar de que no siempre Rocamora es una estructura que se arma para pelear en lo primeros puestos de la Liga Argentina".

"Habiendo manifestado mis intenciones al club, conociéndonos tanto y sabiendo que hasta el día que finalice mi contrato voy a trabajar al 100%, me permitieron salir al mercado. Me permití yo de manera personal conocer otros equipos y tomé la decisión de tomar la opción de trabajo en Argentino, que es algo que me llena de orgullo. Seguramente, redoblemos esfuerzos para hacer una buena campaña".

Para terminar, tuvo palabras sentidas sobre su segunda casa Tomás de Rocamora y todos los años en los cuales fue parte de la institución: "Yo soy un producto genuino de Rocamora como entrenador. Estoy orgulloso de que así sea, Rocamora me potenció, me cuidó en todo sentido, desde que comencé en el básquet amateur, mini básquet. Cuando fui dando mis primeros pasos en el básquet intermedia, compitiendo a nivel nacional, formando jugadores, como asistente y, luego, como entrenador profesional".

"Verdaderamente que se dé esta oportunidad no solo es una alegría mía a nivel personal, sino una alegría en conjunto para una institución que en todo momento me priorizó como profesional y como persona. Me ayudó a tener las mejores condiciones posibles y que el resultado no deja de ser una mera estadística del rendimiento deportivo".

"El club en todo momento intentó ayudarme y de esa manera nos hemos potenciado todos. Seguramente hoy soy mejor entrenador de lo que fui hace un tiempo y eso hubiese sido imposible si no estaba el acompañamiento de toda la gente y familia del club a la cual estaré agradecido por siempre".

Fixture Olavarría

Lunes 21

11 Ciclista vs. Lanús

15 Quilmes vs Racing (Ch)

19 Gimnasia (LP) vs Estudiantes (Ol)

Martes 22

11 Lanús vs Quilmes

15 Gimnasia (LP) vs Ciclista

19 Estudiantes (OL) vs Rivadavia

Jueves 24

11 Ciclista vs Rivadavia

15 Quilmes vs Gimnasia (LP)

19 Racing (Ch) vs Estudiantes (OL)

Viernes 25

11 Rivadavia vs Quilmes

15 Estudiantes (OL) vs Lanús

Domingo 27

11 Quilmes vs Ciclista

15 Rivadavia vs Gimnasia (LP)

Lunes, 28

11 Rivadavia vs Estudiantes (OL)