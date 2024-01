Guido Covini, cantante de Parientes, confirmó su casamiento con la periodista Carolina Amoroso

A medida que avanza su carrera musical, de más de 10 años de trayectoria con Parientes, Guido Covini transita por uno de los momentos más comprometidos de su vida, ya que el 27 de abril del corriente año se casará con Carolina Amoroso, una periodista reconocida del grupo Clarín, conductora de programas de TN, a nivel internacional incluso.

La gente de Junín ha seguido sus actuaciones artísticas en nuestra ciudad, entre las que se destacó la presentación de Parientes en el Aniversario de la fundación de Junín, aquel 27 de diciembre del año 2019, con los aplausos del público juninense que siempre celebra esa fecha.

Pero ahora, su nombre ha sido mencionado repetidas veces en uno de los medios periodísticos más vistos de la televisión como es el canal TN, del grupo Clarín, donde trabaja su novia, Carolina Amoroso. La propuesta de casamiento fue singular, en pleno show de Parientes, en agosto de 2023, Guido le propuso matrimonio a Carolina. Ella se encontraba entre el público y subió al escenario. Delante de sus fans, el cantante hizo la propuesta que ella aceptó emocionada. La escena quedó registrada en un video que se hizo viral por las redes sociales.

A partir de esa declaración, en forma muy entusiasta la periodista hizo público el anuncio de su casamiento, confirmando la fecha del 27 de abril del 2024.

A full con la banda y luego, el casamiento

Democracia habló, ayer, con Guido Covini, quien está preparando un nuevo disco y grabando temas inéditos que presentará en marzo próximo, ya que abril será un mes que dedicará a su casamiento, un hito en sus 36 años de vida.

“Estamos terminando de grabar tres canciones, una grabada con la cantante española Angeles Arboleda, que serán presentadas este año en todas las plataformas. Tenemos mucha expectativa porque es un lanzamiento tanto en Argentina como en España, con una cantante que es reconocida dentro del mundo juvenil en México y España, y en Argentina tiene sus fans”, mencionó.

“Tendremos un marzo bastante agitado con la banda, vamos a presentarnos en el Baradero Rock, además en Capital Federal, Río Cuarto y Córdoba Capital. Todo eso en marzo, porque abril será de disfrute y de preparativos para el casamiento que es un paso grandísimo en mi vida personal”, destacó.

“La propuesta (de matrimonio) – recordó- fue muy emotiva, muy bonita, en un show de Parientes, un poco como lo había soñado. Ya pusimos fecha para el 27 de abril y nos vamos a estar casando en Pilar”, apuntó.

Seguramente sus padres, Graciela Molinari y Héctor Covini, como así también su hermano Emilio (quien es parte de Parientes) y sus hermanas Elvira y Delfina, lo acompañarán en este paso trascendental que dará el último sábado de abril de este año.

“Ellos están muy contentos. Me apoyan muchísimo en la decisión que he tomado. Con mi padre me pasó algo anecdótico: antes de empezar a salir con Carolina, a mediados de enero del 2023, estaba mirando televisión con mi padre y él me preguntó si conocía a Carolina, mientras la estaba mirando. Pasó el tiempo, cuando les conté, mi padre y mi madre que ya eran bastante seguidores de ella, les gustó conocerla. Caro como persona es mucho mejor de lo bien que se la ve en la televisión. Hace honor a su apellido, es súper amorosa, muy dada, una persona increíble. Hace un trabajo periodístico muy importante, en causas complejas a nivel mundial como la venezolana ante la dictadura de Maduro.

Está súper comprometida con la causa de Ucrania, con Israel, siempre desde lo humano”, manifestó emocionado, es que más allá de los proyectos profesionales, el familiar es el más importante para Guido Covini y así lo aseguró.



Trayectoria profesional

Vale apuntar que Guido Covini estuvo a cargo del área Obras Sanitarias Municipales durante algunos años de la gestión del intendente Petrecca. Él es ingeniero industrial, máster en Finanzas Energéticas en España y máster Negocios y Administración (IAE Business School) de la Universidad Austral.

“Nunca abandoné la ingeniería - afirmó- y la música es mi gran pasión por lo cual complemento ambas actividades. Seguiré trabajando de ingeniero, en consultoras o en donde surja. Este es un año complejo que se avecina, pero también de oportunidades”.