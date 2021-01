Sistema de registración deportiva en la Federación

La Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires, que preside el dirigente juninense Miguel Ángel Chami, comenzó a trabajar de cara a un año atípico, aunque todo lentamente va volviendo a la normalidad.

Una de las primeras decisiones fue la incorporación del sistema de registración deportiva. Esto definirá las edades de cada jugador y jugadora inscripto por su club en una categoría determinada.



El comunicado

“Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes y por vuestro intermedio a los clubes de básquet afiliados a cada una de las asociaciones adheridas a la FBPBA que presiden, a los efectos de ponerlos en conocimiento de la NOTA CABB Nº 12/2021 que manifiesta que la Mesa Directiva de CABB reunida el día lunes 04/01/2021 deja en claro que las categorías a nivel mundial en las competencias están implementadas en edades “U15” – “U17” – “U19” – “MAYORES”.

En el transcurso del presente año en todas las Federaciones del país se comenzará a usar el sistema de registración deportiva GES, el cual va a dar visibilidad y transparencia a las gestiones tanto nacionales – provinciales y asociativas. En el citado sistema se definirán las edades de cada jugador y jugadora inscripto por su club en una categoría determinada.

Por lo que la Mesa Directiva de la CABB RESUELVE las categorías para el 2021: Pre Mini hasta 10 años (2011) – Mini hasta 12 años (2009) - “U13” (2008) – “U15” (2006) – “U17” (2004) – “U19” (2002)”.



Liga Junior

La Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires anunció las condiciones para participar de la Liga Junior 2020. A los efectos de comenzar con los trabajos de armado, estructura y propuesta, se comunican los siguientes puntos que han sido elaborados luego de la reunión con los integrantes inscriptos.

Se realizará una confirmación de participación hasta el día 01 de febrero de 2021 inclusive de los clubes ya anotados.

Se realizará una inscripción hasta el día 01 de febrero de 2021 inclusive de distintos clubes que deseen participar y que no se hayan inscriptos en el año 2020.

Los clubes inscriptos en el año 2020 no deben abonar inscripción alguna.

Los clubes que deseen participar anotándose este año 2021 deberán abonar la inscripción correspondiente ($25000).

Conociendo la cantidad y loa distribución geográfica de inscriptos se definirá la forma de juego.

Se prevé el inicio de la temporada para el día viernes 27 de febrero de 2021.

La posibilidad de disputar los partidos con espectadores y su aforo queda sujeta a la aprobación de la autoridad competente del gobierno municipal correspondiente.

Los clubes participantes deberán contar con autorización y/o habilitación de la autoridad competente municipal correspondiente para recibir delegaciones de otras ciudades y poder disputar partidos de básquetbol organizados por la FBPBA. La autorización y/o habilitación debe incluir el compromiso de asistencia sanitaria para el caso que algún integrante de la delegación visitante lo requiera.

Queda postergada para la temporada siguiente la realización de una ronda de inspecciones en los estadios de juego y la elaboración de un acuerdo de mejoras con cada institución sobre condiciones básicas de infraestructuras, principalmente seguridad sanitaria, vestuarios, pisos deportivos, instalaciones eléctricas, etc.

Los clubes y sus jugadores deben registrarse en el sistema de GES Deportiva.

Se van a respetar excepcionalmente para este certamen provincial los jugadores nacidos en el año 2001.