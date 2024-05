San Martín define el miércoles contra Belgrano de San Nicolás el pase a semis

San Martín se juega todo este miércoles ante Belgrano: el pase a semis y la localía en el primer cruce. Los de San Nicolás están condenados a jugar play in. Va a ser difícil que quieran arruinarle la fiesta al Celeste, porque una lesión haría rodar algunas cabezas de cara al play in del sábado. Pero todo puede pasar.

San Martín tiene que ganar para clasificar. No depende de nadie. Si pierde, entra en juego el resultado Somisa-Colón. Si gana Somisa, va a play in. Si gana Colón, clasifica.

Decimacuarta fecha 8/5

San Martín vs Belgrano SN

Somisa SN vs Colón CH

9/5 Independiente Zárate vs Regatas SN

Libre: Los Indios

Goleadores

Erbel De Pietro (C) 207 Matías Morera (C) 201 Bautista Arrascaete (CLI) 193 Yago Sánchez (SOM) 173 Nicolás Rodríguez (RSN) 169 Bruno Carugatti (IZ) 168 Franco Lombardi (SM) 166 Sebastián Mena (SOM) 162 Axel Méndez (SOM) 162 Agustín Acuña (SM) 156 David Véliz (C 150 Carlos Báez (RSN) 149 Bautista Peralta (CLI) 144 Samuel Diez (BSN) 135 Ammiel Márquez (SM) 134 Howard Wilkerson (BSN) 131 Santiago Giraudo (SM) 128 Franco Farina (CLI) 123 Matías Rosas Castaño (RSN) 123 Guido Pinelli (CLI) 115 Ignacio Alimena (BSN) 110 Manuel Mira (CLI) 109 Franco Marrone (IZ) 106 Lucas Lombardi (SM) 104.

Los Indios, el sábado

Para el sábado 11 están previstos los primeros cruces de play-in a partido único, con el formato 4° vs. 7° y 5° vs. 6°, en cancha del mejor ubicado. Los ganadores jugarán el martes 14 por el único cupo disponible a play off.

Los cruces divisionales, al mejor de tres juegos, serán el sábado 18, martes 21 y eventual miércoles 22. Estas llaves serán así: 1° Zona A vs. 4° Zona B; 2° Zona A vs. 3° Zona B; 2° Zona B vs. 3° Zona A; y 1° Zona B vs. 4° Zona A.

Los Indios jugará en el Tomás Corrado este sábado ante Belgrano de San Nicolás. Es un solo juego a todo o nada.