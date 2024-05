San Martín le ganó a Somisa y va por Belgrano

En un partido extremadamente parejo, San Martín se equivocó menos en el cierre y dio un paso fundamental para la clasificación. Le ganó a Somisa por 70 a 65, en una gran noche de Leonel Singh, la aparición clave de Acuña en el último cuarto y los libres de Franco Lombardi para sentenciar la victoria.

El celeste dio un paso fundamental para la clasificación a play off, que deberá refrendar en la última fecha cuando reciba a Belgrano de San Nicolás el próximo miércoles.

Decimatercera fecha

Belgrano SN 98 vs Independiente Zárate 68

Los Indios 72 vs Colón CH 61

San Martín 70 vs Somisa SN 65

Libre: Regatas SN

Decimacuarta fecha 8/5

Independiente Zárate vs Regatas SN

San Martín vs Belgrano SN

Somisa SN vs Colón CH

Libre: Los Indios

