Cleveland Cavaliers acertaron la última bola y se llevaron la victoria

La franquicia de los Cavaliers obtuvo la victoria ante Brooklyn Nets por 147 a 135 en la segunda prologa con 15 puntos de Sexton en el último tiempo suplementario. La franquicia de Nueva York tuvo su primer partido con el big three de Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving.

La figura del encuentro fue Collin Sexton, que sumó 42 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias en los 38 minutos que disputó. Al joven jugador no le tembló la mano y fue clave para definir el encuentro en la última prologa, donde convirtió tres triples. Además la ofensiva de los Cavaliers estuvo acompañada por Cedi Osman, que aportó 25 puntos, siete rebotes y siete asistencias.

Por parte de los Brooklyn, tuvieron la primera jugada decisiva del big three cuando el partido estaba igualado en 113 e Irving fue el encargado de cerrar el partido, pero no aprovechó la oportunidad y perdió la pelota a escasos segundos del final del último cuarto.

Los destacados de los Nets fueron Kevin Durant con 38 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias en 50 minutos en cancha. Kyrie Irving sumó 37 unidades, dos rebotes y tres asistencias en 48 minutos. Mientras que Harden acumuló 21 tantos, 10 rebotes y 12 asistencias en los 50 minutos que disputó. Evidentemente el conjunto de Brooklyn tuvo una rotación más corta.

Los 76ers vencieron a los Boston Celtics

La franquicia de Pensilvania se hizo fuerte desde la defensa y ganó el último cuarto por un parcial de 31 a 17. Los dirigidos por Glenn Rivers se hicieron con un partido clave por la lucha entre los primeros puestos del Oeste y marchan primeros con 10 victorias y 5 derrotas.

La estrella del encuentro fue Joel Embiid que sigue dominando la liga y marcó 42 puntos, obtuvo 10 rebotes y asistió dos veces a sus compañeros. Además, el pívot llenó la planilla con dos robos y un bloque. La otra arma ofensiva de Philadelphia fue Tobias Harris que aportó 22 puntos, tres rebotes y cinco asistencias.

Mientras que la ofensiva de Boston fue más equitativa y tres de sus jugadores superaron las 20 unidades. Los destacados de los Celtics fueron: Jaylen Brown con 26 puntos, cinco rebotes y tres asistencias; Marcus Smart con 25 tantos, cuatro rebotes y cuatro pases gol; y Daniel Theis que sumó un doble doble con 23 unidades y 10 rebotes.

Dallas volvió a la victoria

Los texanos necesitaban recuperarse y vencieron a Indiana Pacers por un total de 124 a 112. Los Mavs apretaron el acelerador sobre el final y ganaron el ultimo cuarto por un parcial de (31 - 20). Ambos equipos tuvieron varias bajas, las ausencias más destacadas fueron TJ Warren y Myles Turner para el lado de los Pacers.

La máxima figura de Dallas fue Kristaps Porzingis que acumuló 27 puntos, 13 rebotes y cuatro asistencias en 32 minutos. Mientras que Luka Doncic aportó un triple doble con 13 puntos,12 rebotes y 12 asistencias. Los texanos sumaron su séptima victoria y se encuentran novenos en la tabla del este.

Del lado de los Pacers, los destacados fueron Malcolm Brogdon con 26 puntos, tres rebotes y cinco asistencias. Además fue acompañado por Domantas Sabonis que aportó 25 puntos y 10 rebotes en los 40 minutos que disputó.