Argentino enfrenta a Ferro Carril Oeste

Argentino vuelve a presentarse esta noche en la Liga Nacional de Básquetbol.

Desde las 21.30 enfrenta a Ferro Carril Oeste, en el estadio Héctor Etchart.

Es un partido de dos equipos necesitados de una victoria para reacomodarse en la tabla posicional.

Dirigen el chubutense Julio Dinamarca, el bahiense Javier Sánchez y el chaqueño Jorge Gustavo Chávez.



Hoy

Weber B. B. vs Boca

Hispano vs San Lorenzo

Gimnasia (Cr) vs Platense

Peñarol vs Obras

Ferro vs Argentino (J)

Mañana

Argentino (J) vs Hispano

Peñarol vs Gimnasia (Cr)

Platense vs Obras

San Lorenzo vs Boca



Lunes 25

Atenas (C) vs Libertad

Instituto vs Olímpico (Lb)

La Unión Fsa. vs Comunicaciones

San Martín (C) vs Oberá



Martes 26

Comunicaciones vs Oberá

La Unión Fsa. vs Regatas (C)

Libertad vs Olímpico (Lb)

Quimsa vs Atenas (C)



Miércoles 27

Weber B. B. vs Argentino (J)

Boca vs Obras

Gimnasia (Cr) vs Hispano

San Lorenzo vs Ferro

San Martín (C) vs Peñarol



Jueves 28

Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa.

Hispano vs Weber B. B.

Instituto vs Quimsa

Obras vs Ferro

Peñarol vs Libertad

Platense vs Argentino (J)

Comunicaciones vs Boca.