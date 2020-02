Ciclista va por el batacazo a Viedma

Ciclista Juninense continúa su periplo por la Liga Argentina y esta noche enfrenta a Deportivo Viedma como visitante.

El equipo que dirige Guillermo Bogliacino viene invicto como local y el verdirrojo buscará terminar con tal condición.

El elenco orientado tácticamente por Fabricio Salas viene de dos triunfos en fila, nada menos que ante Quilmes y Parque Sur, levantando el nivel muchísimo. Buscará ahora traerse algo de la gira ya sea en el juego de hoy ante Viedma o el próximo miércoles ante Atenas de Patagones, en dos duelos muy difíciles. Miguel Had y toda la comisión se encuentra en la búsqueda de un extranjero para potenciar al equipo, pero no llegará para esta gira. Podría estar contra Estudiantes de Olavarría en el Coliseo.

Dirigen el bahiense Alejandro Ramallo, el capitalino Alejandro Trías y el chaqueño Mariano Slusar.

Hoy

21.30 Villa San Martín vs Rivadavia (Mza)

21.30 Central (Ceres) vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Barrio Parque vs Salta Básket

21.30 Deportivo Viedma vs Ciclista

Mañana

21 Quilmes vs Del Progreso

21.30 Estudiantes (Ola) vs Centro Español

21.30 Rocamora vs Villa Mitre

Miércoles 5

21 Sportivo América vs Oberá Tc

21 Echagüe vs San Isidro

21.30 Central (Ceres) vs Rivadavia (Mza)

21.30 Atenas vs Ciclista

22 Independiente (Sde) vs Salta Básket

Jueves 6

21.30 Estudiantes (Ola) vs Del Progreso

21.30 Parque Sur vs Villa Mitre

21.30 Deportivo Viedma vs Petrolero

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Centro Español

Viernes 7

21.30 Ameghino vs Unión (Sf)

21.30 Balsuar Tiro Federal vs Rivadavia (Mza)

21.30 Deportivo Norte vs Oberá Tc

Sábado 8

21.30 Atenas vs Petrolero

Domingo 9

20.30 Villa San Martín vs Central (Ceres)

21.00 Independiente (Sde) vs San Isidro

21 Echagüe vs Sportivo América

21 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

21.30 Barrio Parque vs Unión (Sf)

21.30 Deportivo Viedma vs Quilmes

Febrero para Ciclista

03/2 (V) Dep. Viedma

05/2 (V) Atenas Patagones

09/2 (L) Estudiantes Olav.

13/2 (L) Rocamora

16/2 (V) Quilmes MdP

18/2 (V) Villa Mitre BB

22/2 (L) Racing Chivilcoy

25/2 (L) Central Entrerriano

29/2 (V) Del Progreso

Marzo

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Racing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata.