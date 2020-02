García "La vara está alta porque nosotros lo propusimos así"

El experimentado escolta de Unión, Diego García, dialogó con Pick&Roll sobre el gran presente del equipo santafesino, uno de los punteros del Norte. Se refirió a las claves, analizó la Liga Argentina, su situación personal y objetivos.

"Fue un gran triunfo, nos estamos sintiendo muy cómodos de local. Evidentemente tenemos muchas cosas que mejorar y sobre todo de visitante, pero sobre el partido de anoche (el viernes) si uno ve el resultado se hizo fácil. Un partido donde no es tan sencillo porque ellos (Independiente) son un equipo de jugadores buenos que hace mucho tiempo están en la categoría y juegan bien".

"La verdad que con el tema del ritmo y la dinámica, es lo que mejor hacemos de local. Nos pasamos la pelota, le metemos mucho vértigo y dinámica tanto en defensa como en ataque. Nos pone muy versátil y por ahí es donde quebramos al otro equipo. Arrancamos con una diferencia, ellos se acercaron y desde el segundo cuarto dominamos, empezamos a marcar todas las pautas defensivas y después en ofensiva tuvimos un gran acierto también. La rotación de pelota y el hecho de jugar muy vertical y dinámico marcamos la diferencia".



Su momento personal

"Yo la verdad que me siento muy bien. He tenido una gran preparación, hace uno o dos años que vengo entrenando continuo y sin parar, obviamente producto de la edad. No hay que ser hipócritas, tengo 40 años y sé donde estoy y sé como estoy y la verdad me he preparado para estar en Unión. Estoy jugando contra chicos de 20 años y más y tengo que estar preparado para nivelarlo.

Estoy muy cómodo acá, está mi familia estoy en mi ciudad, en un club que me hace sentir bien, así que trato de apoyar en lo que se". Estoy jugando muchos minutos, jugando bien y el equipo me acompaña en todo sentido y yo a ellos físicamente y mentalmente cuando estoy adentro y con algunos consejos cuando estoy afuera y veo. La verdad que está siendo una muy buena Liga para mí teniendo en cuenta obviamente mi edad y todo la experiencia que traigo de 20 años de Liga.

Lo estoy disfrutando sino no estaría jugando, es un sacrificio hacerlo a esta edad y lo tomo como un desafío. No solo por mí sino también por mi familia que le gusta verme jugar, ojala que sigan las cosas bien como hasta ahora. Seguir dándole minutos de calidad al equipo para que podamos ir mejorando y seguir estando arriba hasta final de año".

Acerca de la Liga Argentina dio su parecer y objetivos

"Historicamente ha sido siempre muy pareja, muy luchada. Equipos que juegan bien, otros que no tanto pero se hacen fuerte. Otros equipos que no sabes pero tienen una localía muy fuerte. Es día a día, es crecer y luchar como equipo sobre todo los partidos de visitante. Los partidos del Sur no he visto pero sí hay un paridad increíble, sigo las tablas y los resultados de la otra zona como también la nuestra.

"Las últimas fechas nuestras el último le ganó al primero, en anteúltimo le ganó al segundo y así. Nosotros hemos perdido en algunas canchas donde no pensábamos perder. Hemos ganado muy bien de local. Tenemos un equipo con muchos proyectos, con muchas caras nuevas, es de todos los días. Volves a cometer errores del principio, o de dos o tres fechas anteriores o mejoras cosas. Entonces hay que seguir creciendo, buscar la mejor posición para luego, en los playoffs, esa localía que tan fuerte nos estamos haciendo sea aprovechable para la parte final".

"El deseo del equipo es llegar lo más arriba. Lo que todos queremos es hacer la mejor liga posible. Evidentemente hay grandes equipos y todavía más pretenciosos que nosotros en cuanto a lo económico. El deseo nuestro es muy alto y la propuesta principal era mejorar lo que se hizo el año pasado. Estamos en crecimiento, hay un equipo más humilde, logramos una química muy linda más allá del presupuesto que tengamos. Hoy la vara está alta porque nosotros lo propusimos así, pero tenemos que seguir con los pies sobre la tierra".