Pepe Serrano, el ciclista de 85 años que recorre Argentina, pasó por Rojas

Desde hace siete años aproximadamente Arnoldo “Pepe” Serrano, de 85 años, decidió emprender una aventura en su vida. Luego de dedicar años al trabajo cotidiano comenzó a recorrer el país arriba de una bicicleta. Así, tras salir de Santa Fe pasó por Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y continuó su recorrido hacia La Rioja. Luego de visitar varias provincias llegó hasta Neuquén. Esta semana, estuvo por la provincia de Buenos Aires donde visitó Rojas, Pergamino, Chacabuco y Chivilcoy.

El comienzo de la historia

Pepe tuvo toda una vida entera dedicada al trabajo. Participó en obras como las del dique subfluvial de Paraná, Santa Fe. Después trabajó en Necochea y la Represa el Chocón. En 1982, le dijeron que tenía que ir a Yaciretá, pero se negó para que sus hijas puedan estudiar en una ciudad como Concordia, donde se quedó y emprendió con un familiar un negocio de venta de sandwiches, lo que hizo hasta que se jubiló.

El día que cumplió 77 años decidió ponerle punto final a su vida laboral y comenzar una aventura, donde no había horarios ni rutinas que cumplir. La decisión no fue fácil, pero un día dijo basta, y a esa edad quiso disfrutar de la vida, sin tener obligaciones. Por eso, se subió a su bicicleta y no paró. Comenzó, de a poco, con lo que iba a transformarse en su “nueva forma de vida” y renunciar a las comodidades a las que cualquiera está acostumbrado.

Así, luego de realizar pequeños recorridos por Concordia, un día se cansó y empezó a armar su equipo. Como repetía los mismos paisajes, se propuso conocer nuevos lugares. Entonces preparó su bicicleta, en la que lleva cargada de las cosas necesarias para cuando los pedales dejan de rodar y su cuerpo necesita descansar. “De joven tenés una vida llena de tiempo, quizás lo desperdicias. Ahora de grande, encontré una forma de vida y no perder ni un segundo en conocer lugares y tener nuevas experiencias”, confesó y agregó “es lo mejor que pude haber logrado para los años que me restan, disfrutar cada lugar nuevo que conozco”.

Su paso por Rojas

A través de su Facebook, Pepe va anunciando sus próximos destinos. Así, a principios de la semana pasada escribió: “Hollisss, hollisss, aquí haré noche: estación de Servicio YPF en Pergamino a 200 metros de la Ruta 188 que me llevará a Rojas, Chacabuco y Chivilcoy”. Así, al otro día, posteó: “Hollisss, hollisss. Tengan un buen día. Hoy ya saliendo rumbo a la ciudad de Rojas. El viento un poco más intenso pero el mismo cuadrante de ayer, SURESTE te gasta de a poquito”.

Al pronunciar sus recorridos, Serrano se va conectando con los lugareños y así es recibido y acompañado por distintas personas que lo alojan o brindan una velada diferente. “Los ángeles del camino del viajero usan la tecnología, desde Herrera, Santiago del Estero, los pagos de mi bisabuela Belén Herrera, un Ángel Lázaro Moreno pone en mi camino a otro Ásngel Nicolás Membriani. Antes de llegar a Rojas, a la entrada de Roberto Cano me buscó para ofrecerme aquello que necesite”, y agregó “sorpresas te da la vida, Nico se definió como un discípulo de Lázaro. Que feliz estará mi madre de verme asistido por estos grandes payadores, dueños del hilvanar con rima, improvisando y dándole color en su expresión, tantas emociones imposibles de controlar. Gracias a la vida por tanto".

De esta manera, Pepe pasó por Rojas acogido por el grupo “Rústicos Cicloturismo” y por Nicolás Membriani quién lo alojó en su casa en Roberto Cano. “Y termino la noche en la ciudad de Rojas con una cena en casa de Nicolás y familia. Fue un agasajo donde se habló de todo, con unos anfitriones que me hicieron viajar con sus comentarios y sentir su hospitalidad, respeto y cariño. Cosas que no tengo palabras para agradecer. Todos los días le doy más valor a mi aprendizaje en esto de viajar y conocer cosechando amigos. Gracias Diego Polly y Nicolás Membriani”, cerró. Así, Pepe continuó su viaje por Chacabuco y luego por la ciudad de Chivilcoy.