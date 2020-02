La emotiva despedida de los Lakers a Kobe Bryant

La trágica pérdida de Kobe Bryant, a un día de cumplirse una semana de su fallecimiento en el accidente con su helicóptero, dejó a todos consternados esta semana. Pero el show debe continuar, como dice Queen en su canción.

Antenoche, en la madrugada de Argentina, Los Angeles Lakers se hizo presente en el Staples Center por primera vez desde la fatídica noticia del domingo. En la previa al encuentro, tanto la NBA como la institución angelina ya habían anticipado una colmena de números 8 y 24 que vistió a lo largo de 20 años Kobe. Y en primera fila estaba el detalle infaltable: la número 2 de Gianna, más conocida como Gigi, con la camiseta de Mamba Academy y la de su padre junto a unos ramos de flores en los asientos que por lo general solían ocupar juntos cada vez que miraban a los Lakers.

Con el correr de los minutos, los fanáticos se hacían presente. Además, entre ellos estuvo otra celebridad muy reconocida como Earvin “Magic” Johnson, quien se hizo presente para despedir en la casa de los Lakers al “mejor Laker” como declaró apenas se enteró de su deceso. También estuvieron presentes en el homenaje las compañeras de equipo de Gianna.

Hubo un gran recital del cantante Usher junto con Leonard Cohen de fondo, más el himno nacional de los Estados Unidos a cargo de Boyz II Men largó las primeras lágrimas en el público y también en los jugadores, donde se pudo ver a LeBron James muy, pero muy emocionado.

Tras ese pequeño recital de inicio, tomó la palabra LeBron James, quien sacó pecho para decir las palabras que le llegaron a cada uno de los fanáticos presentes. Cerró con unas palabras muy emotivas: “En palabras de Kobe: Mamba Out. En las nuestras, nunca te olvidaremos. Vivirás por siempre hermano”.

Luego llegó el cierre que preparó la franquicia para con su leyenda, donde tomó parte el violonchelista Ben Hong, quien se encargó de realizar los acordes de Hallellujah, con las luces enfocándole a él y el estadio apagado, como si estuviera de luto.

De pronto, se comenzó a reproducir un video que comenzó con los comienzos de Kobe, en lo que él mismo decía que “había una vez un joven jugador de básquetbol que tenía sueños de convertirse en uno de los mejores jugadores de básquetbol de la historia”. En el proyector, mientras, se veían las imágenes de Black Mamba en la Universidad.

Además, se recordó las épocas doradas de Kobe, donde se vieron los momentos de celebración de los títulos –cinco en total-. Tampoco se dejó atrás el mensaje de superación y de perseverancia ante los malos momentos, haciendo alusión a la grave lesión que tuvo en el Tendón de Aquiles hace unos años.

También hubo lugar para un Kobe Bryant que iba más allá de su carrera, en la cual fundó una Academia con el fin de seguir trabajando con las futuras generaciones. En el video, el escolta declaró que “cuando te haces viejo empiezas a entender que lo importante es la próxima generación. Que los campeonatos van y vienen, pero lo más importante que puedes hacer es acercar todo lo que aprendiste a la generación por venir”.

La pieza comunicacional también mostró un pequeño lapso por su logro en el Oscar por el cortometraje Dear Basketball, en el cual publicó para referirse a su despedida definitiva de su carrera profesional. Y el mensaje del 8 y el 24 de los Lakers fue claro: “Estoy aquí para demostrar que podemos hacer mucho más que eso. Ganar un Oscar, ganar un Emmy… esas son cosas que le demuestran a otros deportistas que vendrán: ‘No, no. Hay mucho por hacer’”.

Llegando al cierre del video, la franquicia eligió un pequeño momento para hacer alusión a la familia, que vive días muy difíciles por las pérdidas de dos seres queridos. Primero, las palabras fueron dirigidas para la esposa, Vanessa Bryant, en el cual dijo: “Estar casado con mi esposa Vanessa… es divertido. La pasamos bien. La amo tremendamente. Somos mejores amigos también. Es una bendición”. Después hubo un pequeño lapso para recordar su rol como padre, en el cual Kobe, en una de sus tantas entrevistas, expresó que “cuando criamos a nuestras hijas, una de las cosas que les enseñamos es que tienen que dar lo máximo. Tienes que darlo todo. Todo lo que tienes. Como padre hay que lidiar con el ejemplo. Si quieres que tus hijos consigan lo que sea que quieren ser en la vida, tienes que mostrárselo. Tengo 4 hijas. Así que mi misión es lograr que las mujeres tengan oportunidades”.

Para el final del mensaje, los Lakers eligieron el momento en el que se retiraron las camisetas 8 y 24 de Kobe, día en el que el ex jugador dijo que “aprecio todo el viaje que hemos hecho. Pasamos momentos buenos y momentos malos, pero creo que lo más importante es que nos mantuvimos juntos durante el camino. Siempre van a estar en mi corazón. Gracias, desde lo más profundo de mi corazón. Dios, los amo. ¿Qué puedo decir? Mamba out”.