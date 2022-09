Instalarán semáforos en Junín para organizar el tránsito cuando inicie la obra del paso bajo nivel

Dos nuevos semáforos serán instalados en Junín para organizar el tránsito cuando inicie la obra del paso bajo nivel de calle Rivadavia, donde actualmente están colocando el puente peatonal, que permitirá la conexión de los transeúntes.

Así lo afirmó a Democracia el subsecretario de Control Ciudadano, Mario Olmedo, quien informó que van a ser colocados en la intersección de Alberdi con Maipú y con avenida San Martín, donde aumentará el flujo vehicular, al igual que en Primera Junta.

En efecto, la Agencia Municipal de Seguridad Vial de Junín desarrolló un nuevo encuentro con distintas instituciones de la Ciudad, para analizar cómo se organizará el tránsito y cuáles serán las acciones a tomar mientras el paso vehicular por Rivadavia queda cortado a raíz de la obra.

Al respecto del encuentro, Olmedo indicó: “En esta reunión como todos los meses tratamos cuestiones específicas como las estadísticas de la ciudad, con respecto a los siniestros viales y las consecuencias, y también otros temas relevantes, como la circulación de las motos”. Seguidamente, el funcionario contó que “en especial se trató el tema a futuro de la obra del paso bajo nivel, donde va a estar cortado el tránsito y va a necesitar un manejo y una organización específica para que se pueda circular con la mayor prevención posible”.

Por otro lado, Hugo Greco, presidente del Foro de Seguridad Vial, indicó: “Es importante continuar trabajando de forma consensuada con los diferentes actores que hacen a la ciudad, en el encuentro se trataron varios temas, pero sobre todo se hizo foco en querer llevarle a la comunidad lo que estamos trabajando desde el Municipio, y desde todos los puntos de vista lo que puede llegar a suceder a partir del año que viene con lo que respecta al tránsito en Junín con la construcción del puente”.

“El mapa de la ciudad va a ser totalmente distinto y hoy no estamos en el mejor momento con respecto al tránsito, ya que no es fluido, y se va a complicar demasiado el andar diario de los vehículos. Por lo tanto, estamos planificando acciones con tiempo para prevenir y que la sociedad vaya tomando medidas, sobre las cuales ya se está trabajando y mucho para que la accidentología no crezca”, precisó el Dr. Greco.

Para finalizar, Cristian Mastrandrea, representante de ATUJ (Asociación de Taxistas Unidos Junín), sostuvo que “desde la asociación siempre abordamos distintas ideas para reducir el impacto, sobre todo con la llegada de la construcción del famoso viaducto, que se va a construir el año próximo, el objetivo es sumar con propuestas que lleven a disminuir lo que tiene que ver con los accidentes viales”.

La obra y el tránsito

La obra es ejecutada por Sabavisa, tras resultar adjudicada la UTE Lemiro Pietroboni - Sabavisa en el llamado a licitación pública que hizo el Gobierno nacional a través de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF). Según consta en el proyecto, la iniciativa optimizará la conexión e integración entre los dos sectores en que se encuentra dividido el casco urbano debido al cruce de las vías.

Asimismo, eliminará las largas filas y los tiempos de espera por la barrera baja, lo que hará más fluido y ordenado el tránsito vehicular y garantizará mayor seguridad vial al disminuir el riesgo de colisión sobre las vías o de accidente peatonal.

Cabe recordar que a partir del diálogo con los vecinos y comerciantes de la zona, se planteó un rediseño del proyecto inicial. “Fundamentalmente, se busca potenciar el desarrollo del corredor comercial de Rivadavia y facilitar el acceso al equipamiento central ubicado en el sur, al polo sanitario ubicado en el norte y al centro de la ciudad desde la Ruta Nacional 188”, dijeron.

Una de las principales incorporaciones fue la construcción del paso sobre nivel para peatones y bicicletas, que se erige como un nuevo hito del paisaje urbano. Con ello se apunta a evitar la desconexión del casco central mientras se avanza con la obra principal y se logra dar continuidad urbanística al paseo comercial. “Además, se potencian dos nodos de actividades como lo son Roque Sáenz Peña y Rivadavia Norte”, indicaron.

“Asimismo, se escuchó a los vecinos afectados por la tipología de encajonado que tenía la propuesta original. Con ese fin, se otorga acceso a sendas cooperativas Decahf y Fecovita dándoles servicios por las vías principales para que continúen con el desarrollo de sus empresas, lo que permitirá mantener los límites existentes de veredas y cordones”, destacaron.

“Eso fue posible gracias a la colaboración del presidente de Belgrano Cargas, Daniel Vispo, del gerente de la Línea San Martín, Daniel Zentil, del presidente de Decahf (Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A), Damián Contreras, y al ingeniero Gerardo Gallo (Decahf), quienes facilitaron el reordenamiento del tránsito y supieron entender la importancia de la obra. También se ha de remarcar el aporte de la diputada provincial Valeria Arata, una gran impulsora de la iniciativa, así como la cooperación brindada por la municipalidad de Junín”, afirmaron.

Junto a la mencionada intervención, se dispuso la continuación de los parques que se desarrollan a lo largo de Jean Jaures y Maipú, que giran al llegar a la zona de ingreso al bajo nivel y se aterrazan hacia las vías de acceso vehicular. De esta forma, las rampas peatonales que se erigen a ambos lados de las calzadas se transforman en un paseo urbano a cielo abierto, lo que posibilita a su vez separar las sendas peatonales de las ciclovías y aportar seguridad.

Cabe destacar que la continuidad del parque longitudinal de Jean Jaures incorpora al paisaje la locomotora en exposición que ya forma parte de la memoria urbana, lo que jerarquiza su rol como ícono de la historia de los FFCC de Junín que presagia el futuro Museo Ferroviario que anhela la ciudad.

Las manzanas existentes serán utilizadas como rotondas y se desvía la circulación por Juan B. Justo, Ayacucho y Belgrano para acceder al bajo nivel por Maipú. Los cambios apuntan a generar fluidez en el tránsito de Rivadavia hacia el norte sin disminuir las dimensiones de las veredas. En el lado sur se conservará el sistema circulatorio actual y se perfeccionarán las dimensiones y separaciones en la calle Uruguay.

Puente peatonal

Tras la instalación de las escaleras y rampas de acceso, ya instalaron las columnas que sostendrán el puente peatonal que se elevará por sobre las vías del ferrocarril, a la altura de la estación.

Cabe destacar que cuando quede concluida, esta estructura permitirá comenzar con las excavaciones para el paso bajo nivel de calle Rivadavia, ya que, si bien el tránsito vehicular se verá interrumpido, se busca darle continuidad al paso de los vecinos a pie o en bicicleta.