Los terrenos de la Quinta Florida son los propuestos para financiar la terminación del paso bajo nivel

Como fuera anunciado ayer, el próximo lunes tendrá lugar una reunión de la Agencia de Desarrollo que tendrá el foco puesto en los terrenos del predio ferroviario que el Municipio propone vender para obtener fondos que permitan culminar la obra del paso bajo nivel, cuya paralización, afecta fuertemente al sector comercial.

En diálogo con TeleJunín, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Fiorini confirmó que se trata de los terrenos que conforman la Quinta Florida, ubicados en Primera Junta y avenida República. Asimismo, según señaló la presidente de la Agencia de Desarrollo Productivo Junín, Marianela Mucciolo, representante de la Sociedad Comercio e Industria, la reunión propuesta será una forma de presentar el proyecto y poner en tema a las instituciones.

Convocatoria

“La reunión será la presentación del posible destino de los terrenos para finalizar la obra. La idea es interiorizar a las instituciones que conforman la agencia sobre el proyecto. Es una reunión informativa. Luego acercamos el tema a la sociedad y las organizaciones”, destacó Mucciolo.

La intención es que “las instituciones tengan participación en la decisión del destino de esos terrenos. Además de que terminar la obra soluciona un problema urgente de los comercios que viven una difícil situación, con cierres”, dijo.

“Nosotros hablamos hoy sobre una posibilidad. Recibiremos la información para nutrirnos y convocar a quienes den su aporte. No somos un grupo cerrado y buscamos vincular”, señaló la presidente.

Consultada sobre una eventual convocatoria a la oposición para debatir, Mucciolo advirtió que “en principio nos vamos a asesorar sobre el plan y del destino de los terrenos, cómo se haría, de qué manera y luego nos reuniremos como agencia y buscaremos información, y recibiremos a quienes quieran aportar. Creo que no somos los encargados de convocar desde lo político”.

Terrenos, en debate

Fiorini por su parte explicó que “se trata del sector de la Quinta Florida y que podría utilizarse para viviendas, comercio, diferentes alternativas”.

“El municipio logró que se cedan en concesión terrenos del ferrocarril ociosos, sin ser utilizados para el ferrocarril. Es una concesión para usos públicos, no se pueden vender ni usar para comercio”, detalló Fiorini sobre las áreas donde se realizó por ejemplo, el Parque Central, se puso en marcha el Beto Mesa, el Registro Civil, el Museo Malvar, un Caps y la Secretaría de Salud y la Agencia de Seguridad Vial.

“Eso se tenía en concesión. El Gobierno de Alberto Fernández y Massa lo que hizo fue sacarnos esa concesión incluso del parque Central, cuando el dueño es siempre el Estado Nacional. Nosotros tenemos el uso”.

La propuesta del intendente Petrecca, según Fiorini, apunta a que “es prioridad para Junín la obra del paso bajo nivel, que se termine y especialmente en este contexto, sabiendo que debía haberse terminado en 2023 y no pasó”.

“Entendiendo que para el Gobierno Nacional las obras no son una prioridad y no van a empezar en el largo plazo, nosotros vamos a hacer presión para que sea esa. Si eso no ocurre, el intendente tiene esta alternativa de que se pueda financiar la obra, parte de lo que queda, con la venta de algunos terrenos que están ociosos en Junín desde hace mucho tiempo, más de 70 años, y que no afectan al ferrocarril y es una potestad del Gobierno Nacional”.

El concejal destacó que “en el plan de los 200 años de Junín, hay que dar el debate de para qué van a ser usados y ahí si tiene potestad el Gobierno de Junín, que dice qué se puede hacer y que no, a través del Código Urbano. Este debate queremos que se de dentro de la Agenda de Desarrollo”.

Proyecto de 2020

El ex concejal de Juntos por el Cambio, Adrián Feldman, había presentado en 2020 un proyecto al Ejecutivo municipal para que los terrenos situados en el sector de la Quinta Florida, en el predio ferroviario de Junín, fueran cedidos definitivamente al municipio para la construcción de viviendas.

Cabe recordar que en 2019 habían sido cedidas en forma de “tenencia precaria” a la Municipalidad de Junín por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), 28 hectáreas de los terrenos del ferrocarril.

“Entre las tierras cedidas se encuentra la Quinta Florida, que se extiende entre Primera Junta y avenida República”, afirmó el edil radical en dicha oportunidad. Y agregó que la construcción de un barrio en este sector “no afecta” la actividad ferroviaria. “Tanto es así que los gremios ferroviarios impulsaron en su oportunidad la construcción de un complejo habitacional en el lugar”, señaló.

“Estos hechos impulsan a nuestro bloque a solicitar al Ejecutivo que tome contacto con dichas instituciones para que, en conjunto, inicien las acciones para que un sector del predio pase a ser propiedad plena de la Municipalidad de Junín, con el fin de que se construya un barrio con un cupo para miembros de la actividad ferroviaria y otro para la comunidad en general, bajo las nuevas normativas impulsadas por el Gobierno nacional”, señala el proyecto.

En el articulado del mismo, se recomienda “que el Ejecutivo, por medio de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, impulse en principio una reunión con los gremios ferroviarios con el fin de concordar en la construcción de viviendas”. Y se añade “que el Ejecutivo impulse la cesión definitiva al municipio de los terrenos para la construcción de viviendas y efectuar las correspondientes hipotecas de los beneficiarios”.