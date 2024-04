Reunión clave de la Agencia de Desarrollo por los terrenos de la Quinta Florida

En la sede de Comercio e Industria, a las 8:30 de hoy, tendrá lugar la reunión de la Agencia de Desarrollo, que conforman el Municipio de Junín, la Sociedad Comercio e Industria, la Sociedad Rural, la Federación Agraria Argentina Filial Junín, Capynoba y la Unnoba.

Tal y como fuera confirmado a Democracia por la presidente de Comercio e Industria, Marianela Mucciolo, la convocatoria a la reunión se da para interiorizar a los miembros del proyecto.

Según Mucciolo, “la reunión será la presentación del posible destino de los terrenos para finalizar la obra". Y destacó que "la idea es interiorizar a las instituciones que conforman la agencia sobre el proyecto. Es una reunión informativa".

Luego del encuentro, será momento de "acercar el tema a la sociedad y las organizaciones”, destacó Mucciolo.

La intención es que “las instituciones tengan participación en la decisión del destino de esos terrenos. Además de que terminar la obra soluciona un problema urgente de los comercios que viven una difícil situación, con cierres”, dijo.

“Nosotros hablamos sobre una posibilidad. Recibiremos la información para nutrirnos y convocar a quienes den su aporte. No somos un grupo cerrado y buscamos vincular”, señaló la presidente.

Consultada sobre una eventual convocatoria a la oposición para debatir, Mucciolo advirtió que “en principio nos vamos a asesorar sobre el plan y del destino de los terrenos, cómo se haría, de qué manera. Luego nos reuniremos como agencia y buscaremos información, y recibiremos a quienes quieran aportar. Creo que no somos los encargados de convocar desde lo político”, cerró.

Quinta Florida

Por su parte, consultado sobre el proyecto propuesto por Petrecca, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Fiorini, aclaró que “el intendente le está haciendo la propuesta al AABE -Agencia de Administración de Bienes del Estado- de que puedan considerar vender esos terrenos, pero la utilización es algo que hay que debatir, el para qué”. Según remarcó, “ahí la Municipalidad tiene potestad a través del Código Urbano sobre lo que se puede hacer y lo que no”.

“Lo que plantea el intendente, que ya lo hizo en la apertura de sesiones ordinarias, es en conjunto hacer un Master Plan de lo que se puede hacer con los terrenos ociosos del ferrocarril. La idea es que puedan participar las instituciones que conforman la Agencia de Desarrollo, que ya están trabajando por el Junín de los 200 años, y obviamente también darle participación al Consejo de Asesores que está formada por instituciones más relacionadas al urbanismo”, señaló.

A su vez, aclaró que se trata de los terrenos de la Quinta Florida y aseguró que “el debate está abierto para todas las alternativas. Justamente hay que dar ese debate para saber si son viviendas, comercios u otras alternativas. Todo se pone sobre la mesa”.

Esperando "un milagro"

Por su parte, los vecinos y comerciantes del sector afectado continúan a la espera de una respuesta sin dilaciones para poder recuperar su trabajo.

Al respecto, el vecino Walter Cullerton aseguró a Democracia que cree que todo es “patear la pelota”. “Había un plazo, se cumplió y ahora lo que quieren hacer es patear la pelota un poco más adelante, unos meses más. Esto de la venta de los terrenos ferroviarios yo no lo creo, para mí es tirar todo más adelante. No veo que lo quieran abrir, no quieren. No sé por qué”, lamentó.

Según recordó, “el intendente dijo que, si no lograban que la empresa volviera a trabajar, él abría el paso. Se gestionaba para abrir. Pero parece que no es de palabra. Esperábamos para saber si se seguía la obra o si se abría”.

Sobre la situación en el sector destacó: “Tenemos un montón de firmas juntadas. Hay muchos vecinos mayores, con problemas de salud. Es lo que venimos diciendo desde hace meses, meses y meses. Estamos aislados. Junín quedó dividida totalmente”.

Cullerton asegura que “la calle está como si fuera feriado todos los días, es desolador. No anda prácticamente nadie, solo los vecinos que van y vienen. En esta cuadra ya no queda negocio abierto. Los que están ya están por cerrar”.

“Así estamos, sin apoyo, más que lo que se hizo al principio, el descuento de las tasas y un subsidio que estamos cobrando que no tuvo aumento, sigue siendo el mismo monto y no alcanza absolutamente para nada. Es la realidad de los que vivimos de este lado, comerciante y vecinos. Ya estamos a la espera de que se produzca un milagro”.

El comerciante aseguró que lo que quieren es “seguir trabajando” porque “no sé hasta cuándo vamos a seguir aguantando. Esperemos que la parte política de esta ciudad entienda que la gente tiene que seguir viviendo, trabajando, y que si esta obra no se va a hacer, hay que abrir. Esto ya no tiene retorno. Me parece que esto no se va a hacer. No van a estar los fondos para hacerlo”.

Sonia, otra vecina comerciante de una lavandería en el sector, fue consultada y remarcó la situación que viven: “Desde que está cerrado, cambió muchísimo acá. Nada que ver la pasada de gente, el trabajo. Enero, febrero y marzo fue flojísimo. Por suerte, por el clima, acá un poquito repuntó, pero en la tienda vecina solo entraron dos personas en un día.

Afecta un montón”, señaló, además de resaltar las dificultades que afrontan muchas familias “para llevar a los chicos a la escuela. Es un caos”.

La comerciante espera que la venta de los terrenos sirva de algo: “Ojalá la solución sea esa, de vender los lotes. Porque ya han cerrado locales”, lamentó.

Una propuesta que abre el debate

A pesar de no haber aún una convocatoria abierta a la oposición, Democracia consultó días atrás a referentes, quienes dieron su visión de la situación.

La exdiputada y actual vicepresidenta del Frente Renovador, Valeria Arata, señaló que “por los predios que hoy no están siendo explotados por el sistema ferroviario hay que dar el debate de qué hacer con ellos”.

“Entiendo que hay que hacer un desarrollo urbanístico, cuidando que no sea un negocio inmobiliario de unos pocos, usando como excusa el paso bajo nivel, y que se llega a esta instancia por las trabas administrativas impuestas por el municipio”, cuestionó.

Consultada sobre si ese proyecto urbanístico debería incluir viviendas sociales, advirtió que “por eso planteo el debate: tiene que ser un decisión conjunta de todos los actores sociales de la ciudad”.

Por su parte, Lautaro Mazzutti, director provincial de la Jefatura de Asesores del Gobernador, también fue consultado por Democracia sobre la propuesta de Petrecca, a lo que señaló: “Por empezar, no tenemos información oficial del Ejecutivo, solamente manifestaciones periodísticas, con lo cual ya me parece que se está cometiendo una equivocación, o que se quiere utilizar políticamente”.

A su vez, agregó: “No sabemos exactamente lo que pretende el Municipio. Este tema es muy serio e importante para la ciudad y merece que se sea lo más transparente posible en las intenciones. El debate tiene que ser amplio, no solamente de la política. Hay que incluir a todos los sectores productivos de la ciudad, a las cámaras y a los representantes de los trabajadores e instituciones intermedias, entre otros”.

En declaraciones a este diario, también el concejal Gastón Bisio, de Unión por la Patria, cuestionó: "Nos vemos discutiendo otra vez por el destino del predio ferroviario que se emplaza en el centro de la ciudad y que tanta pertenencia genera en el vecino de Junín”; si bien reconoció que “ninguno de nosotros puede ni debe estar en desacuerdo con la finalización de la tan esperada obra del bajo nivel, algo que debe ser de urgente realización porque los vecinos y comerciantes de la zona están viviendo un desangrado con triste final en sus comercios, como nunca imaginaron, a raíz del cambio de gobierno en diciembre y la decisión del presidente Milei de cortar con toda obra pública en ejecución, falseando la promesa de campaña de continuidad de las mismas”.

Según Bisio, desde el espacio político del que forma parte “siempre se le solicitó al intendente que se ponga al frente del reclamo y encuentre en el Estado nacional la solución al problema del Junín dividido”. No obstante, cuestionó: “Nos preguntamos qué entiende por ‘ocioso’ nuestro intendente y si al hablar de eso se alinea al presidente Milei para referirse al Ferrocarril en su amplio significado: privatización y/o cierre inminente”.

A su vez, destacó la función del Ferrocarril como “herramienta de desarrollo y comunicación entre los pueblos” y que es necesario “continuar con el plan de inversión y mejoras que comenzó hace unos años” porque “no es una herencia familiar para utilizar al servicio de intereses privados”.

Para el concejal existe “la posibilidad de desarrollar un gran plan de integración del predio del ferrocarril sin prescindir del servicio, como lo hicieron otras ciudades”.

Por último, cerró: “Esperamos ansiosos la propuesta para darle la discusión adecuada y encontrar la vía de solución a este parate de la obra que le complicó la vida a gran parte de los juninenses”.

En cuanto a La Libertad Avanza, el concejal Juan Cornaglia Re señaló que, ante una posible venta de los terrenos, “nosotros vamos a acompañar la decisión de la Nación, que es quien tiene las herramientas y la jurisdicción para hacer el análisis correcto y resolver qué es lo mejor para la ciudad en base a los recursos con los que contamos”.

"La resolución final sigue siendo algo que debe resolverse entre el intendente y el Ejecutivo nacional, y nosotros acompañaremos la decisión que se tome con las medidas que sean necesarias”, concluyó.