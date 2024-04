Para Feldman, “la obra del viaducto no debería solventarse con la venta de los terrenos”

En 2020, luego de que fueran cedidos al Municipio una serie de terrenos del predio ferroviario, el concejal de Juntos por el Cambio en ese momento, Adrián Feldman, presentó un proyecto para la construcción de viviendas.

Sobre el proyecto presentado, Feldman explicó en detalle: "A mí se me ocurrió la idea y se acompañó por unanimidad en el Concejo Deliberante, de pedir en un proyecto de comunicación, al AABE, que hubiera una donación a Junín, para que Junín pudiera vender esos lotes para un barrio que se llamaría Ferroviario, como una forma declarativa. Y que tuviera un cupo para ferroviarios, que no tuvieren casa, y de esa manera, en ese momento se podía pagar una cuota perfectamente. Era con un fin social, no netamente económico".

A su vez advirtió que "la Quinta Florida es un predio ferroviario que se extiende en forma amplia desde Primera Junta hasta avenida República y laterales. Es un predio donde, así pasara el tren bala, no tiene en este momento importancia para el transporte ferroviario".

Como se dijo, el proyecto de comunicación fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante, pero según Feldman, "ni el Ministerio de Transporte, ni el AABE, nunca contestaron nada". Y lamentó que “un terreno de esa importancia sea solo un juntadero de pastizales".

Acción judicial

Consultado sobre la obra del paso bajo nivel, cuyo freno es el motivo de la propuesta del intendente Pablo Petrecca de vender los terrenos de la Quinta Florida, Feldman fue tajante.

"Según mi opinión, muy personal y que no tiene nada que ver con lo que opino del Intendente, cuando fui funcionario de él en una charla privada que tuvimos, yo manifesté que para mí era un error garrafal el viaducto, puente o lo que sea, para una ciudad donde en realidad pasan cuatro formaciones al día". Y agregó que "además, el tema de la playa de maniobras se solucionaría trasladándose en todo caso a Saforcada".

En otro plano, aseguró que la cuestión debería tratarse en la Justicia Federal: "Inclusive creo que tendría que actuar la secretaría jurídica del municipio en la Justicia Federal, porque estamos hablando de terrenos federales, no con un amparo sino con una acción meramente declarativa en donde la Justicia Federal le ordene al Estado Nacional rellenar lo que va a quedar ahí, abrir y poner una barrera. De forma de empezar el tránsito por avenida Rivadavia".

Luego, consideró que "en base a lo que indica el actual Gobierno, si hay una empresa privada a la que le interesa hacer la obra, se hará o quedará para el momento en que la pueda hacer el Estado, cuando el país se recupere de su miserable situación económica y se transforme en el país que se tiene que transformar".

"Mientras tanto, nosotros no podemos tener una de las arterias principales de la ciudad, cerrada", advirtió. A su vez destacó su adhesión "al histórico proyecto para hacer el viaducto sobre Alberdi, donde está el Cementerio, y no van ni los muertos ya, ahí era el lugar donde no hubiera molestado a nadie".

En concreto sobre la venta de los terrenos para financiar la obra, señaló que "en lo personal pienso que la obra del viaducto no debería solventarse con la venta de los terrenos. Son cuestiones distintas. Si eventualmente se consiguiera sería una solución, es cierto, pero dudo que los organismos del Estado lo hagan".