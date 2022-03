Julio Picchi presenta sus libros sobre ética y espiritualidad en El Taller

El licenciado Julio Picchi presentará el próximo martes 22 de marzo sus libros sobre ética y espiritualidad, en El Taller, ubicado en Jorge Newbery al 300, de 17 a 19, con entrada libre.

Se trata de “Cuentos para vivir mejor”, “Cuentos del Antiguo Testamento” y “Cuentos de espiritualidad para adultos”.

Picchi destacó que están especialmente invitados docentes, catequistas, sacerdotes y pastoralistas.

Cronograma

-Exposición sobre la importancia de educar en la ética y la espiritualidad, para una nueva sociedad.

Se realizará la presentación de “Cuentos para vivir mejor” (tomos 1 y 2), con 140 cuentos morales comentados. Y “Cuentos del Antiguo Testamento” y “Cuentos de espiritualidad para adultos”.

-Invitación al Taller “Construyo mi felicidad”

El licenciado presentará el taller “Construyo mi felicidad” -15 sesiones por zoom, con frecuencia semanal y material de lectura-.

Según destacó, “está basado en la Cátedra de la Felicidad, que se dicta en las universidades de Harvard, Oxford, Cambridge, y otras altas casas de estudio mundiales, tras llegar a la conclusión de que sus egresados, por más que hayan sido exitosos, adinerados y muy competitivos, confesaron no haber logrado la felicidad. Y presentan las claves principales para lograrla. Este estudio se basa en el gran desarrollo de la actual psicología positiva”.



-Presentación de la Newsletter “Crecer diariamente”.

Con temas de desarrollo personal, crecimiento sociopolítico, personajes inspiradores, construcción de la ética personal, cuentos morales, formación para emprendedores y líderes, material reflexivo para padres y docentes.

“Todos temas útiles si queremos construir un mundo mejor, con personas mejores. Una gran caja de herramientas para educar”, asegura.

“Ni nuestros políticos, ni nuestros sindicalistas, ni muchos empresarios, ni el Estado Nacional, lo van a hacer por nosotros. Despertemos. No soñemos más. El futuro está en nuestras manos y nadie nos lo va a regalar. La guerra no está solo allá lejos en Ucrania. Está acá, a la vuelta de la esquina, en cada uno de nosotros mismos. Necesitamos una recuperación económica y política; pero sobre todo moral, espiritual y actitudinal. Y a todos nos va a costar. Solo puede haber esperanza si hay motivación para el cambio de actitudes. Ahí es donde se juega el partido. Ahí se rehace la cultura: en los valores personales. Y eso es educación”.

Picchi destacó que “la newsletter es casi gratuita, a $200, por 8 a 10 entregas mensuales”.

Quienes se inscriban la recibirán dos veces por semana. Picchi asegura: “No lo anote como gasto, sino como inversión esencial en usted y en los suyos. Pobre de aquel que no sabe invertir en su propio crecimiento. Solo la cultura y la espiritualidad lo pueden volver a elevar; le pueden devolver su humanidad. Siembre estas semillas en sus hijos, en sus alumnos, y podremos esperar un reverdecer de nuestra patria. Este boletín quiere llegar a todas las escuelas y rincones de nuestro país. Gracias por ayudarnos a hacerlo. Si tiene dudas, puede consultar detalles e inscribirse.

Los interesados pueden contactarse a picchijulio@gmail.com o a los teléfonos 236-4709496 o 236-4628043.

Por último, habrá preguntas abiertas y otras propuestas de desarrollo personal.