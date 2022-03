Críticas y apoyos en el Frente de Todos de Junín por el acuerdo con el FMI

El dirigente meonista Maximiliano Berestein afirmó a Democracia: “Creo que, pese al esfuerzo de algunos sectores de posar la mirada en las diferencias, el acuerdo con el FMI ha demostrado que la Argentina aun tiene la posibilidad de construir escenarios de diálogo democrático respetando las diferencias y eso sin lugar a dudas nos fortalece como Nación”.

“Es la primera vez en la historia que, como indica la Constitución nacional, el Congreso debate y define el método de enfrentar una deuda de estas características. Es verdad que el Gobierno de Macri tomó esta deuda millonaria de manera irresponsable, que solo sirvió para enriquecer a quienes especulaban financieramente, sin embargo, el Estado tiene continuidad jurídica y debemos hacernos cargo”, consideró.

“La mayoría de los representantes en ambas cámaras ha acompañado la propuesta presidencial, para evitar un default que nos habría dejado en ruinas. Estoy orgulloso de Sergio Massa, por su capacidad de liderazgo y su vocación de diálogo constructivo en un momento donde la Argentina necesita mesura y prudencia para salir adelante”, dijo.



Por su parte, el concejal de Unidad Ciudadana José Bruzzone afirmó a este diario: “El acuerdo de esta semana es un mal menor respecto a la alternativa de caer en default la semana que viene. Si se pagaba esa cuota al fondo con los pocos recursos existentes, nos exponíamos a una corrida y a un golpe de mercado como los que ya han sufrido los gobiernos populares recurrentemente. Y no pagar significaba hacer frente a todas las sanciones que dificultan el funcionamiento de nuestra economía que tanto depende de lo internacional. Esta semana se ganó tiempo para poder crecer y pagar luego con el excedente”.

Y amplió: “El FMI no está acá desde el jueves, sino desde que lo volvió a traer Macri y sus secuaces, esos mismos que ahora parece que tienen la receta para todo. Nada hay en lo que se negoció ahora que impida investigar y castigar a los que generaron esa deuda y la fugaron del país al mismo tiempo, dejando el muerto para todo el pueblo argentino. Y, si bien es cierto que será necesario hacer ajustes, nada hay que obligue a que ese ajuste se haga recortando inversión social, jubilaciones, salarios. Se debe ajustar recaudando más de los sectores que incrementaron sus patrimonios gracias a la bicicleta financiera que implementó Macri”.



“Esos datos sobre quiénes y cuánto se llevaron están disponibles, se pueden utilizar para hacer que la deuda la paguen los que la generaron y la fugaron. Pero es necesario que cuando el gobierno encare esa tarea, el pueblo apoye y no se coma la propaganda de sus verdugos. Y que la justicia, aunque sea por una vez, no sea tan berreta como para garantizar impunidad al grupo Macri y demás grupos económicos que por tercera vez en cuatro décadas se llevan miles de millones de dólares que después dicen que lo debe pagar el pueblo. Esta vez lo tienen que pagar ellos. Este gobierno no tiene más margen que ajustar por arriba, por abajo no hay más nada para poner”.

El edil de Peronismo Juninense Lautaro Mazzutti afirmó a Democracia: “Lo primero que hay que decir y aclarar es que no fue el Gobierno del FDT el que trajo nuevamente al FMI a la Argentina, sino que fue el Gobierno de Mauricio Macri y que es una obligación que se investigue la responsabilidad penal por el destino de los miles de millones de dólares que nos prestaron”, recordó.

“Dicho esto, nunca un acuerdo con el FMI es para celebrar. También es verdad que se puede discutir si fue una buena estrategia estirar hasta el final las negociaciones o si no se pudo arreglar antes. Ahora, teniendo en cuenta el vencimiento de la semana próxima entiendo que se debía llegar a un acuerdo. Las consecuencias de defaultear la deuda serían mucho más perjudiciales para nuestro pueblo”, aseveró.

“Sinceramente creo que se hizo lo que se pudo y no lo que se hubiese querido. Esperemos que este acuerdo nos dé algo de estabilidad para comenzar a solucionar los verdaderos problemas de la gente, como la inflación, la generación de empleo, bajar los índices de pobreza. Y que este acuerdo sea un paso necesario para cumplir con las promesas que les hicimos a las y los argentinos en 2019”, manifestó.

Rechazo al acuerdo

En tanto, el dirigente Andrés Merani, referente de La Cámpora en Junín y titular del PAMI local, manifestó en redes sociales que lo expuesto por su espacio es coherente en cuanto al rechazo por el acuerdo con el FMI que logró el Gobierno de Alberto Fernández.

En ese sentido, recordó que se mantuvo la misma postura que con el pago a los llamados "fondos buitres" de 2016 durante el Gobierno de Macri. "Cuando el argumento es acuerdo o crisis, es porque nada bueno tiene, la coherencia en 2016 es la misma que hoy", tuiteó.